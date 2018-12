Sobre la autoridad moral

Siempre he pensado que los periodistas creemos que somos algo más de lo que debemos ser, que pensamos que lo que decimos va a misa y que representamos a aquellos a los que nos dirigimos, como si los periódicos en los que escribimos o los programas de radio y televisión en los que hablamos fuesen el único y verdadero foro de los valencianistas, y no es así. Los verdaderos foros del valencianismo son Mestalla y la Junta de Accionistas. Y Meriton me ha hecho pensar en esto porque si los verdaderos foros del valencianismo son Mestalla y la Junta de Accionistas, la imagen de una Junta vacía invita a una reflexión.

¿Acaso no quieren que haya debate en ella? ¿Si no quieren que haya debate es porque algo ocultan? Tener la mayoría accionarial te legitima para tomar decisiones pero no para terminar con el debate. Entiendo que el presidente del Valencia CF, Anil Murthy, como representante de Meriton, limite las juntas a la presencia de los accionistas y no sean abiertas a la prensa como antes porque a menudo aquello era un circo, lo acepto, es verdad, ha de ser más serio, pero hay muchas maneras de medir la seriedad. Y la imagen de ayer, con una Junta desangelada, no es seria. Y no es culpa de los accionistas que no acudieron, al contrario, lo ha buscado el club con una fecha elegida para lograr tal efecto. He dicho cientos de veces que como máximo accionista del club no me representaba por ejemplo el presidente de la Fundación, y que me da igual si el máximo accionista es de Turis o de Singapur, me importan los gestos, lo que transmite el que manda, y lo que transmitió ayer el Valencia CF, no me representa.

Cuando se intenta evitar por todos los medios el debate en una Junta, no se tiene autoridad moral para pedir el apoyo a los aficionados en Mestalla. Tengo claro que el aficionado apoyará al equipo porque no hacen falta campañas para ello y me alegro, pero hablo de otra cosa. Es como si Meriton quisiera que el valencianista solo pueda estar para animar cuando el equipo va mal. Si es así, es un error estratégico tremendo. Dime que anime al equipo en Mestalla pero aguanta que en la Junta te diga con educaión lo que no me parece bien. Es feo, muy feo...