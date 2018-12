Entonces, ¿el equipo lo ha hecho Lim?

Pues ya tenemos otra vez un Valencia CF que ha perdido sus raíces, que tiene un presidente extranjero y un propietario de Singapur que no se entera de la misa la mitad y que solo viene cuando le da la gana. Al presidente del Valencia CF, a Anil Murthy, se le pueden y se le deben criticar muchas cosas, lo tengo claro. Por ejemplo que hable en momentos en los que es mejor callarse porque no hace más que enturbiar el asunto en redes sociales. Y sobre todo, que no vuelva a pronunciar lo de falsos valencianistas porque muchos a los que no se refiere se dan por aludidos. No se le puede criticar por decir que unos aficionados amenazan a otros si es verdad que unos aficionados amenazan a otros. Si es mentira, se le ha de criticar y bastante. Se le puede criticar que los actos del centenario, de momento, no están a la altura, pero esto es una opinión personal de cada uno. Y se le puede criticar por la calamitosa campaña de la cuenta de tuitter oficial del club en inglés para ganar seguidores, pero el principal problema del Valencia CF es que no gana partidos, y de eso él no es responsable. Los responsables son Mateu Alemany, Marcelino, Pablo Longoria y los futbolistas. Eso sí, a estas alturas ya tengo plenamente asumido que cada vez que el Valencia CF no gane partidos será culpa de que los dueños son de Singapur, y volveremos a las esencias de siempre. Que Meriton no ha sabido estabilizar económicamente al club es una verdad como un templo pero se dice con demasiada alegría y de manera intencionada, por ello me permito recordar que los que llevaron a que el Valencia CF fuese vendido en subasta pública porque no podía pagar lo que debía fueron todos muy valencianos. El problema del Valencia no es de raíces, y la prueba es que los que hoy hablan de esencias el año pasado callaban, el problema es que un tipo de Singapur ha confiado en Mateu Alemany, Marcelino y Pablo Longoria y ellos han hecho un equipo que no gana partidos, y es a ellos a quienes hay que pedir explicaciones. Si no ganas partidos, lo demás es agua que cae sobre mojado, por ello, si el sabio señala a la luna, miremos a la luna, no al dedo del sabio. Esto de las raíces y las esencias lo he escuchado demasiadas veces con diferentes presidentes, entrenadores y jugadores, y ha sido siempre que el equipo no ha estado a la altura. A mí me representa un Valencia que compita y gane partidos, por eso las explicaciones se las pido a los que han tenido carta blanca para hacer el equipo. Lo fácil, y lo que sale más barato, es poner a Lim y Murthy en la diana.



