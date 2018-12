Futbolistas, esto ahora depende de vosotros

Tengo serias dudas de que el Marcelino siga en el cargo si el Valencia CF pierde hoy en Eibar de manera justa y sin plantar batalla y he dicho en numerosas ocasiones que del mal momento que atraviesa el equipo él es el gran responsable, pero eso es una cosa, y querer que pierda el Valencia CF para que se carguen al entrenador, es otra. Sinceramente me da hasta pánico pensar qué puede pasar si cae Marcelino aunque admito que es todo pura sugestión por lo que vino después de los ceses de Nuno y Pako Ayestaran... ¡Pánico! Puedes cambiar de entrenador y acertar. No sería la primera vez en la historia del fútbol. Pero adonde quiero ir a parar es que ya depende de los futbolistas, y eso es intolerable. El Valencia CF es un equipo débil en estos momentos y no hay más que ver la clasificación, es un equipo al que le cuesta ganar partidos, lo tengo claro, pero me parecería intolerable y de pésima profesionalidad, que los futbolistas salgan hoy a Ipurua a pasearse para dejar caer al técnico. Repito, el Valencia CF puede perder en Eibar y a las pruebas me remito, pero no porque los futbolistas salen a cargarse el entrenador. Marcelino pagará el pato y se irá a casa, pero ellos, los jugadores, no se irán de rositas. Hoy en Eibar hay que salir con el cuchillo entre los dientes porque el rival no perdona a equipos que no sea intensos, y que le pregunten al Real Madrid. Si los futbolistas del Valencia CF no salen hoy como salieron a jugar, por ejemplo, ante el Getafe, lo detectaremos en apenas unos minutos.



Hipótesis o intención

A Marcelino se le entiende todo en la sala de prensa. Le preguntan por la información que dio SUPER el pasado viernes sobre si el Valencia CF se está planteando sacar del equipo en el mercado invernal a Batshuayi ya Gameiro para fichar dos delanteros, y dice que es una hipótesis... Más claro agua, no ha querido desmentir la información porque sabe que es él quien lo ha pedido. Yo lo calificaría de intención aunque en este caso la frontera que separa 'intención' de 'hipótesis' es muy fina.



Otro barco de colegas

Dije el otro día que hay algo en el entorno del Valencia CF que me preocupa y ahora matizo. No me preocupa, me tiene mosqueado. Parece ser que el barco de colegas de Zorío, en el que hay actuaciones de humoristas de alta calidad, cada día tiene más pasajeros... Me lo dicen pero claro, no doy crédito.

