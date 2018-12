¿Seguro que no hay que fichar dos delanteros?

Creo que demasiadas veces se dicen cosas sin saberlas de manera cierta. Yo he dicho y escrito en más de una ocasión que el vestuario del Valencia CF está desordenado y que ha sido el entrenador quien lo ha provocado. He dicho que permitir que Batshuayi juegue con sobrepeso ha desgastado la situación porque eso mismo Marcelino la temporada pasada no lo habría permitido, he dicho y escrito que el técnico se ha equivocado gravemente porque este año ha sido menos estricto con las normas sobre el peso que el pasado, pero eso es una cosa y otra afirmar que el vestuario no está con él, o está en su contra y se lo quiere cargar. Quien haya dicho eso que se esconda porque ayer los jugadores del Valencia CF demostraron que no quieren cargarse al entrenador. Bastaba con dejarse llevar para que hoy Marcelino ya no fuera su entrenador, y salieron intensos a un partido y ante un rival que, a poco que no lo seas, te penaliza. Marcelino ha cogido el toro por los cuernos a tiempo y ya no permite que, por ejemplo, un futbolista sea uno más si no paga las multas por incumplir las normas internas. Y eso ha pasado esta temporada en el Valencia CF. Así de claro lo digo.



Hay remedio pero...

Sinceramente creo que este equipo tiene remedio aunque no le va a dar tiempo a llegar a la Champions al menos por la vía de la Liga y eso se ha de considerar un fracaso en toda regla, pero por delante queda la Europa League y la Copa del Rey. Me reitero en que Marcelino ha corregido situaciones con la disciplina interna, pero quiero matizar que eso no significa que tenga un vestuario de golfos. Ni mucho menos. Como yo lo veo, que los jugadores salieran a ganar el partido es un síntoma de salud, o al menos de que el equipo no esté herido de muerte. Si el Valencia sale a Ipurua y se pasea, gane, empate o pierda, habría que haber tirado al entrenador. En estas circunstancias, el club está obligado a esperar y confiar en que se gane el siguiente partido. Así estamos. Hoy en día pensar más allá es mear contra el viento. Sobre el Valencia CF hay en estos momentos una tormenta perfecta y si lo piensas, el partido de ayer sirve como metáfora de lo que es la temporada. El equipo hace una de las mejores primeras partes de los últimos meses, con excelentes sensaciones y se adelanta en el marcador, pero de repente se ponen en su contra todas las circunstancias: comienza a fallar goles, se lesionan futbolistas importantes como Gabriel y Coquelin, y aparece el VAR. Tal y como está el Valencia CF en estos momentos, ganar en Eibar era misión imposible, por eso creo que este equipo necesita confianza y eso solo se consigue ganando partidos. Bueno, necesita confianza y que Mateu Alemany y Pablo Longoria acierten en el mercado invernal. Si el Valencia quiere hacer una temporada digna, -ni se me ocurre hablar de Liga de Campeones, digo solo digna-, tiene que tener delanteros que necesiten menos ocasiones para hacer un gol. Así es imposible. Hay que fichar dos delanteros en el mercado invernal. Es innegociable.



Más opiniones de Carlos Bosch.