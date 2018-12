Lo que hay entre Marcelino y el VAR

Ya he dicho y lo repito hoy que si el Valencia CF no cesó a Marcelino tras el empate con el Sevilla, no habría sido coherente cesarlo tras el empate ante el Eibar, porque si el equipo no logró ganar ese partido fue por cosas que trascienden a entrenador, unas más que otras. La lamentable y casera actuación del colegiado no es responsabilidad del técnico, y menos el despropósito del VAR. Sí tiene responsabilidad en que los delanteros fallen goles claros y no finiquiten el partido en la primera parte porque tiene los delanteros que él ha querido tener, y también tiene responsabilidad en el asunto de las lesiones, y me explico. El Valencia CF se va al descanso con dos cambios gastados por las lesiones de Coquelin y Paulista. La primera es mala suerte, la del brasileño no es mala suerte. Ya dijo Marcelino con respecto al mal estado de forma de Guedes que si el jugador le dice que está para jugar lo pone, y ahí es donde está la trampa. Marcelino trata de escurrir el bulto en una decisión que es absolutamente suya. Si un jugador está tocado o tiene molestias y le dice al entrenador que NO está para jugar, es una decisión vinculante, es decir, obliga al entrenador a no alinearlo. Si un jugador está tocado o tiene molestias y le dice al entrenador que SÍ está para jugar, la opinión del jugador no es vinculante, es decir, el entrenador puede tomar la decisión de no alinearlo. Por lo tanto, la lesión de Paulista es responsabilidad del entrenador, porque podría haber puesto a otro central en el equipo titular. Marcelino forzó a Paulista, se lesionó, y se quedó con un cambio menos para la segunda parte en que el equipo necesitaba un paso adelante para tratar de ganar el partido.



¿Discutir por el VAR?

El Valencia CF está donde está porque su entrenador se ha equivocado mucho. No creo que nadie dude de eso, pero es tan cierto como decir que el VAR y el árbitro contribuyeron de manera clara y eficaz a que no ganara en Eibar. Y tampoco creo que haya un solo valencianista que piense que la única causa de que el equipo esté como está sea el VAR, pero eso no significa que no haya que decir que el VAR ha perjudicado claramente al Valencia. El Valencia es un mal equipo –lo dice la clasificación– que mereció ganar en Eibar y no ganó porque hizo cosas de mal equipo y porque el árbitro y el VAR se equivocaron. ¿Alguien cree que por decir que el VAR contribuyó a que el Valencia CF no ganara en Eibar se puede tapar el desastre de temporada que está haciendo?



Más opiniones de Carlos Bosch.