¿Ha recuperado Mateu el poder?

Pues a lo mejor si yo soy el dueño o el director general del Valencia CF, después del empate ante el Sevilla habría cesado al entrenador. Es mi opinión y no va más lejos porque ni soy el dueño del Valencia CF, ni su director general, ni tengo la intención de pedirle de manera desaforada y machacona a los gestores valencianistas que hagan lo que yo haría. Me limito a dar mi opinión y a informar de lo que hay. Y lo que hay es que el dueño no ha destituido a Marcelino y el director general ha dicho que pase lo que pase en el partido ante el Huesca va a seguir. Y eso es mucho más importante que mi opinión. ¿Se equivocan? ¿Aciertan? El tiempo lo dirá, pero hay algo que quiero decir, se agradece el mensaje del club. Si no tiraste al entrenador después de empatar ante el Sevilla tras una segunda parte lamentable, has de reforzarlo tras el empate ante el Eibar teniendo en cuenta las circunstancias del partido. En esto del fútbol y la comunicación, es más importante cómo y cuando dices lo que dices que lo que dices en sí mismo. Partiendo de la base de que no has tirado al entrenador, diciendo que seguirá pase lo que pase, el director general intenta darle el mejor contexto posible para que gane el siguiente partido. Podrás no estar de acuerdo con el hecho en sí, pero la estrategia es coherente. Si el Valencia pierde 0-3 el domingo, o el Huesca le pasa por encima -o las dos cosas-, de nada valdrán las palabras de Mateu y dudo bastante que las mantenga de manera firme en público, pero me gusta que el director general salga al ruedo, se exponga y diga lo que en ese momento más conviene al club teniendo en cuenta la decisión que ha tomado el propio club. Lo veo coherente aunque pueda compartirlo o no. Alguno me dirá que el atracador de bancos, en su condición de atracador de bancos también puede ser coherente, y tiene razón y sirve como prueba irrefutable de que ser coherente no es lo mismo que acertar, por ello, si me preguntas si prefiero que haya coherencia o que acierten diré que prefiero el acierto, pero me inclino a pensar que es más fácil acertar desde la coherencia que desde la improvisación. Por otra parte, si lo que convenía al club es haber cambiado de entrenador hace semanas lo sabremos dentro de unas semanas. Llegados a este punto, Marcelino ha de tener en cuenta la paciencia que el club y la afición están teniendo con él porque no tiene precedentes, y que esto sirva para que corrija los errores que en gestión interna ha cometido; las multas se pagan al día. PD: Hemos pasado de que Mateu fiche lo que diga Marcelino a que sea él quien lo ratifica. Es como si hubiera recuperado el cetro de poder...



Más opiniones de Carlos Bosch.