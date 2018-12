Los futbolistas también salen en la foto

De manual. Mateu Alemany ha actuado de manual. Puedes no estar de acuerdo con su decisión porque es lícito, pero creo que pocas pegas se le pueden poner a qué está haciendo y cómo lo está haciendo desde que el Valencia CF tomó la decisión de apostar por Marcelino y no destituirlo. Primero dijo en público que va a seguir pase lo que pase y después empieza a ejecutar la planificación atendiendo a las preferencias del entrenador. Si confías en Marcelino has de hacerlo y demostrarlo, porque con ello logras mandar un mensaje al mundo. Primero a los periodistas, que automáticamente dejamos de dar la tabarra con el asunto, y segundo y más importante, mandas un mensaje al vestuario. Con esto no digo que los responsables de la lamentable temporada que está haciendo el Valencia CF sean solo los futbolistas, digo que dejas claro que no tienen más remedio que dedicarse a trabajar. Es evidente que quienes han planificado el equipo han cometido errores, Mateu Alemany, Marcelino y Pablo Longoria, pero ha llegado el momento de poner en la foto a los futbolistas, porque son ellos los que se visten de corto. Ya saben que el entrenador del Valencia CF es Marcelino y la salida de Murillo les demuestra que el club sigue confiando en él, y ahora no les queda otra que ganar al Huesca el domingo.



Los mensajes del Valencia

Con la salida de Murillo al FC Valors ha quedado claro que cuando el Valencia CF dice en público que habrá fichajes si hay salidas lo dice por guardar la compostura de puertas para adentro. Ya dije hace un tiempo que son mentirijillas lógicas y que yo haría lo mismo. No es creíble que el lunes Mateu Alemany diga que ningún futbolista ha pedido salir y que el miércoles la cesión de Murillo al Barça esté prácticamente cerrada. Conclusión, el Valencia CF está como loco buscando dos delanteros en el mercado pero no lo puede decir. Del caso Murillo solo diré una cosa, es de agradecer por parte del Valencia CF que, si no cuenta con el futbolista -que es evidente que no cuenta con él-, no le cierre la puerta de determinados equipos, es decir, es un síntoma de personalidad permitir que Murillo se vaya al FC Valors. Sería, por decirlo de una manera, muy poco honesto no ponerlo en el Valencia CF y no dejarle ir al Barça. Dicho todo esto, cada uno tiene su opinión, y la mía es que Garay, Paulista y Diakhaby son mejores. No quito a ninguno de ellos para darle minutos al colombiano.

