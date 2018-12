Mestalla y el concepto de aliado

Te puede gustar más o menos, te puede convencer o no y has de tener claro que todas sus respuestas van encaminadas a justificar su trabajo, pero que un entrenador de fútbol acepte todas las preguntas que un periodista le quiera hacer, es digno de mención. Con esto no digo que otros entrenadores han puesto como condición que no se pueden hacer determinadas preguntas -no conozco ningún periodista que acepte tal premisa-, digo que he hecho muchas entrevistas y he notado cuando el entrevistado se quita de encima determinadas preguntas o te pone de manifiesto que le incomodan. En ese momento puedes elegir entre seguir tocándole las narices o tratar de no hacer, de la partida de frontón en que se ha convertido la entrevista, una guerra civil. No es el caso de la entrevista de SUPER con Marcelino. Tengo muchas preguntas con mala leche, le dije, pues hazlas todas Carlos, no te dejes ni una porque yo las responderé. Y eso hizo. Y se agradece sobre todo pensando en el lector y por extensión en el aficionado valencianista, que seguro que ahora algunas cosas las ve de otra manera para bien o para mal. Pero la clave de todo está en que cuando un periodista le hace una pregunta comprometida a un personaje, lo que está haciendo es darle la oportunidad de dar su versión. Y creo que eso es lo que entendió Marcelino desde el primer momento, que no teníamos la intención de tocarle las narices, simplemente queríamos saber. Dicho lo anterior, tengo algunas reflexiones que hacer. Empiezo por unas palabras de Francisco, entrenador del Huesca tras la derrota del domingo: «Teníamos a Mestalla en su contra y no lo aprovechamos», y sigo por Marcelino: «Si Mestalla no ha cantado contra mí, algo verá». Parecen incompatibles pero las dos son ciertas. Mestalla no ha cargado contra Marcelino como hizo contra otros entrenadores y es por algo, pero en mi opinión, y solo en mi opinión, posiblemente no ha sido así por los goles de Diakhaby ante el Sevilla y de Piccini ante el Huesca. Eso sí, como le tengo mucho respeto a Mestalla porque es el gran foro del valencianismo, dejaré de lado opiniones y especulaciones porque la realidad que vale hoy es que Mestalla ha respetado a Marcelino. Me preocupa mucho más que un entrenador rival vea al público de Mestalla como un aliado...y teniendo en cuenta que Marcelino ya ha admitido errores, ¿qué más podemos pedir que no sea que acierte? Me pregunto si es momento para empezar de cero...



