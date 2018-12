Mentalidad chingona y ´la boca de frare´

Les pasa a todos. Cuando llevan un tiempo considerable en el club, me gusta preguntar a gente que ha llegado al Valencia CF desde otros lugares si ya se han dado cuenta de que cosas que en otros equipos pasan desapercibidas aquí son casi casos de vida o muerte, y que el día a día del Valencia CF influye en el quehacer cotidiano de muchos valencianistas, y que eso es lo que hace de él un club diferente. Y todos dicen que sí, que cuando llegan al Valencia saben que vienen a un grande pero que no se dan cuenta de la verdadera dimensión que tiene hasta que lo experimentan desde dentro. Pues bien, ya tenemos el nuevo caso a vida a muerte de la semana y es el posible fichaje de Chicharito. Antes fue la cesión de Murillo al FC Valors o que Marcelino quiera desprenderse de Gameiro.

De Chicharito diré lo de siempre, ¡y yo qué sé si es buen fichaje si lo he visto cuatro ratos! Me basta con pensar que no puede dar peor rendimiento que Batshuayi o Gameiro porque si lo da ya será cosa del entrenador y no de los delanteros, porque buen entrenador es el que saca rendimiento de lo que tiene y no el que pide un jugador tras otro como si tuviera 'boca de frare'. Lo mejor de esto del fútbol es que todos llevamos un entrenador dentro y justo al lado un director deportivo y lo digo sin ánimo de crítica, pero en este caso prefiero esperar a ver qué pasa porque en verano me harté de decir que después de los fichajes de la temporada pasada Marcelino se había ganado el derecho a decidir y ahora no puedo decir todo lo contrario.

Más allá del fútbol, del Chicharito me gusta una cosa, es positivo. Lo he visto en un video que se hizo viral antes del Mundial de Rusia. Un periodista lo está entrevistando y a cada pregunta parece que el hombre ya tenga claro que la participación de México iba a ser poco menos que ridícula, y de repente, harto de tanta negatividad, el Chicharito le dice «¿pero por qué no imaginamos cosas chingonas?», que es una manera de decirle al tipo eres un condenado cenizo. El Chicharito insiste en decir que él no renuncia a quedar primeros de grupo aunque en ese mismo grupo esté Alemania. Da lo mismo si después la participación de México en el Mundial fue un éxito y si Alemania fue eliminada a las primeras de cambio, eso ya es fútbol, me importa si el Valencia quiere fichar un futbolista con esa mentalidad, o dicho de otra manera, si en caso de concretarse el fichaje -que está por ver-, Chicharito vendrá al Valencia pensando en hacer cosas chingonas... Me gusta la mentalidad chingona.

Más artículos de opinión de Carlos Bosch, aquí.