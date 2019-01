Marcelino: Mestalla tiene ahora la palabra

Supongo que la derrota en Gijón servirá para que algunos vean la realidad del Valencia CF. Ahora da lo mismo lo que opina cada uno, el asunto es que el Valencia de Marcelino no solo no gana partidos, si no que comienza a involucionar porque la falta de confianza atenaza a los futbolistas y cualquier contratiempo, aunque sea ante un equipo de segunda división, se convierte en subir el Everest sin oxígeno. Ya ni defienden bien. Ahora de lo que se trata es de calibrar si Marcelino tiene la solución a los males del equipo.

Eso no significa que sea mal entrenador, es más, creo que no lo es, pero el tema no es si es bueno o malo, el tema es que el Valencia no gana partidos, y la historia del fútbol está llena de buenos entrenadores que se van a la calle porque sus equipos entran en bucle y no ganan. Dejémonos de hablar de proyectos y cosas por el estilo, hay que hacer algo con este equipo y no chapotear en si el vestuario está dividido, que no lo está, o en si Pepito pesa más o menos, que más de uno lleva así toda la temporada y en las páginas de SUPER se ha denunciado desde hace meses. Es como cuando sale Marcelino y dice que se le ha agotado la paciencia con algunos delanteros y señala de manera evidente a Batshuayi. ¿Ahora? Mira Marcelino, no me hables de paciencia que me conozco.

Ahora ya da lo mismo lo que diga el entrenador sobre el delantero belga, que por otra parte, volvió a recordarme a Beni Hill. Lo que tiene que hacer el Valencia CF, sea Mateu o sea Anil Murthy, es plantarse ante Batshuayi y decirle las cosas bien claras. No puede ser que el equipo se esté ahogando y que él salga a tocarse las narices, y que de postre, se niegue a marcharse y con eso impida que pueda venir otro delantero a aportar goles y soluciones deportivas. En lo que respecta al futuro de Marcelino, está muy claro, o gana siete puntos de los próximos nueve en juego, o se irá a la calle. Y digo más, de los próximos tres partidos ha de sumar siete puntos pero sobre todo los tres primeros. Dudo mucho que nadie fuese capaz de aguantarlo en el cargo una semana más si, por ejemplo, empata ante el Valladolid. Nada me gustaría más que el Valencia ganara el sábado, y le ganara al Celta de Vigo y después al Villarreal, pero les he de decir la verdad, mi mente ya está pensando en el Valencia sin Marcelino, por ello, con toda la humildad del mundo, les digo a Anil Murthy y Mateu Alemany, que decidan con la cabeza fría, que piensen bien lo que hacen, que el fútbol es así de duro y caprichoso, que sean valientes y sobre todo, que piensen en el Valencia CF.