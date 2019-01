También tengo dudas, pero quiero ganar

Tiempo habrá de valorar eso que dijo Mateu Alemany de que la Copa importa menos, ahora, lo urgente y lo sustancial es ganar al Valladolid. He dicho cientos de veces que Mestalla es el gran foro de lo que piensa la afición del Valencia CF y por ello ni por asomo se me ocurre decir o insinuar qué ha de hacer la gente, simplemente trataré describir la situación antes de que pase lo que tenga que pasar. No va más. Hoy es el día. Hoy sabrá Mateu Alemany si debe seguir manteniendo a Marcelino en el cargo o si lo cesa. Mateu y Murthy, claro. Si el Valencia CF sale arrollador y desde bien pronto se hace con el partido, fenomenal, si no es así, han de tomar nota porque es buen momento para olfatear el ambiente, para que analicen si el público está con el equipo y le perdona errores y malos momentos o incluso si lo apoya cuando la cosa no termine de arrancar. O si harto de la situación se revela y se manifiesta aunque quede partido por delante como para sumar los tres puntos sin recurrir milagros de Piccini o Diakhaby.

Desde los números el equipo no se sostiene y las sensaciones de los dos últimos partidos son penosas. Lo que empezó como falta de gol es ahora falta de confianza y a poco que Mestalla se retuerza, los futbolistas se vendrán abajo presa de los nervios y la presión. Esa es para mí una de las claves. Si Mestalla tiene paciencia y está con el equipo será más fácil para los jugadores lograr la victoria, si no es así, si el público planta la bandera y dice hasta aquí hemos llegado, será el final de Marcelino. Lo que trato de decir es que la situación solo se sostiene por la apuesta del club, porque desde los números es insoportable, por ello, todo está en manos del gran foro del valencianismo, si Mestalla quiere, hoy puede ayudar a Marcelino a ganar el partido. Y, sinceramente, yo también tengo dudas de si es bueno ganar como sea y que después solo sirva para prolongar la agonía, pero qué quieren que les diga, quiero ganar.

PD: Cuando Mateu Alemany dice en público que Batshuayi está en la rampa de salida es porque la cosa está muy avanzada, y recuerdo que lo dice un jueves. Por ello no entiendo qué narices hace Batshuayi jugando de delantero titular dos días antes en Copa del Rey... La conclusión fue que en el primer minuto ya demostró que le daba igual todo. El belga es poco profesional, pero Marcelino, ¿para qué quieres a Kan gin o a los canteranos? ¿Pones en Copa a un futbolista al que el club le está buscando salida? Kan gin no es el salvador, ese marrón es para los veteranos, pero tiene cosas que el equipo necesita.