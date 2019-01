Ganar siempre es bueno y ahora más

El Valencia CF es un equipo que está malito, que ha llegado a estar en la UVI y hasta se puede decir que sigue en ella. Y cuando un equipo está así, no arrolla a nadie. Ni a un rival de segunda división. Esto es una realidad ante la que podemos mostrar insatisfacción, sarcasmo o alegría por la simple regla de que lo que importa en el fútbol es ganar y se ganó, pero riamos o no riamos, el enfermo seguirá enfermo de todas maneras y durante un tiempo. El Valencia estará el viernes en el sorteo de los cuartos de final de la Copa con más sufrimiento del que todos esperábamos, pero mira, a dos partidos de unas semifinales. Dicho esto, como yo lo veo, lo más importante del encuentro es que el Valencia se lleva a casa justo lo que más falta le hace a título individual a cada jugador y también como colectivo, confianza. Ganar siempre vale aunque el rival sea de segunda división y aunque te metiera el susto en el cuerpo cuando casi marca en la primera parte, y también vale aunque en esa primera parte el juego llegase a ser deficiente o muy deficiente.

Por mucho que se empeñe Marcelino, el único problema de este equipo no es el gol. La falta de gol ha contaminado otros aspectos del juego y sobre todo, de la falta de gol se ha pasado a la falta de buenos resultados y eso ha hecho del Valencia un equipo nervioso y ansioso. De hecho, empezó el primer tiempo con excesivas ganas, tanto querían hacer los futbolistas, que se precipitaron y les faltó precisión, y como no llegó el gol terminaron asustados cuando vieron que el rival a punto estuvo de hacer el 0-1. Y lo que yo digo es que en estas circunstancias, ganar es lo principal. El Valencia CF no quiere tirar a Marcelino, es algo que todos tenemos que meternos en la cabeza más allá de la opinión de cada uno, a partir de ahí, si el club está poniendo todo de su parte para no tirar al técnico, lo mejor que te puede pasar es ganar. Y nada mejor que eliminar al Sporting para ir a Balaídos a tope de moral. Fichajes al margen, esa es la realidad del club en estos momentos. Ganar el siguiente partido. Si el Valencia pierde en Balaídos y ante el Villarreal, Mateu y Anil Murthy se verán obligados a tirar al entrenador, y me temo que tienen pánico al escenario que se les pueda plantear después. Mención aparte a los futbolistas del Valencia CF. Y mención para bien, porque están demostrando con hechos que quieren tirar del equipo y sacar el proyecto adelante. Si no ganas partidos y a los futbolistas les da igual si cambias de entrenador, más vale que te preocupes. Que no sea el caso es una excelente noticia.



