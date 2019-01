No tengo nada que decir de la Copa del Rey

Ahora todo está en las botas de los futbolistas. De ellos depende que el Valencia CF tenga unas semanas tranquilas en las que poder centrarse en la Copa y en mirar a los puestos europeos, o que se siga hablando de la posibilidad de que Marcelino sea cesado. Para evitar lo segundo tienen que ganar al Celta y, con todos los respetos, pocas veces lo tendrán tan fácil. De la Copa del Rey me van a permitir que no opine, que no diga nada, que no cuente lo que ronda mi cabeza desde hace unos días...lo siento pero prefiero no decir nada.



Me quita el sueño

Dicen desde la capital que el Real Madrid está pendiente de Kang in Lee y no sé si creérmelo o no. Sí sé que el coreano gusta en el Bernabaéu desde hace años y que siendo Víctor Fernández director de fútbol base del conjunto blanco, llamó a Alexanko cuando este dirigía el fútbol base del Valencia CF y le hizo una propuesta. Kang in terminó renovado con el conjunto de Mestalla. Ahora la cláusula del coreano es de veinte millones de euros y me parece una barbaridad pagar esa cantidad por un chaval que apenas ha jugado en primera división por mucho que prometa, que promete una barbaridad. Pero pasa que la historia reciente del fútbol está llena de barbaridades. El Valencia está haciendo con Kang in lo que tiene que hacer, es decir, una buena gestión deportiva y eso ayuda a que el chaval solo tenga en la cabeza triunfar en el Valencia CF porque a poco que lo piense tiene una oportunidad de oro de convertirse en futbolista de élite, algo que en otros clubes está por ver aunque le puedan pagar una barbaridad, pero dicho esto, hasta que no tenga ficha de primer equipo y una cláusula de 80 millones, no me quedaré tranquilo. Hay demasiados clubes con demasiado dinero...



Tremenda chapuza

El Valencia CF detecta que Fran Navarro, delantero del Mestalla, arrastra una sanción en Copa del Rey de su etapa en juveniles y consulta a la Federación si puede alinearlo contra el Sporting y la respuesta es mejor no por si luego hay algún problema. Señores, esto es una chapuza tremenda. La Federación es el organizador del torneo y ha conocer el reglamento. Su respuesta ha de ser contundente y no puede llevar a problemas posteriores. Sí puede jugar o no puede jugar. Algunas cosas del fútbol español son lamentables y se supone que Rubiales ha llegado para cambiar este tipo de situaciones.

