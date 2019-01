¿Pero ya estamos eliminados?

A Marcelino le critico que su equipo se plantó en Getafe para jugar unos cuartos de final de Copa del Rey y no pareció que tuviera ambición por ganar el partido. Y si esa sensación de falta de ambición deriva de las palabras de Mateu Alemany sobre la Copa, que se ponga en la foto el director general porque la critica también le toca a él. Se puede perder en Getafe 1-0 porque es un buen equipo, pero no se puede jugar sin intención de ganar, sin apenas tirar a gol. Eso es pecado y no se ajusta a la historia del Valencia CF ni a lo que sus aficionados esperan. Que tomen nota el entrenador y el director general. Pero una cosa es lo dicho anteriormente y otra algunas reflexiones que leo o escucho. Seré claro, ¿qué pasa, que ya estamos eliminados de la Copa del Rey? ¿No salimos entonces a Mestalla a jugar? ¿Somos más guapos o más íntegros así? Creo que no miento si afirmo que todos los aficionados del Valencia CF están profundamente enfadados y decepcionados con lo que pasó en Getafe porque quien más quien menos se había hecho ilusiones, pero veo demasiado postureo y lo digo como lo siento y a riesgo de que me lo devuelvan a la cara. Es lo que pienso. Se mete todo en el mismo saco y ale, a atizar. Una pregunta, ¿es cierto que el Getafe juega al límite del reglamento? Yo respondo que sí de manera rotunda. Y por eso vuelvo a preguntar, ¿dónde está el problema en que el entrenador del Valencia CF lo diga? ¿Cuándo ha dicho Marcelino que pierda en Getafe por eso? ¿Cuándo lo ha utilizado como excusa? Voy a estirar un poco el argumento a riesgo de ser impopular: me da la sensación de que por lo que aplaudimos a Bordalás criticamos a Marcelino. Uno y otro tratan de defender a su equipo. Bordalás porque sabe que jugando al borde del reglamento tiene más opciones de ganar y Marcelino lo dice en público varias veces para intentar mediatizar al árbitro, y yo por eso lo aplaudo. Repito, aplaudo al entrenador del Valencia cuando utilice sus armas para ganar partidos como hacen otros, y critico al entrenador del Valencia si lo que hace su equipo sobre el terreno de juego no me gusta. Y sobre todo, defiendo al entrenador del Valencia CF si por decir una verdad la prensa de la capital lo lincha porque mola mucho ser amigo de Ángel Torres. Y ahora rozaré la demagogia: todos los que aplauden al Getafe por jugar al borde del reglamento, que le aplaudan el martes en Mestalla si al minuto diez ya quiere parar el partido con pérdidas de tiempo y demás.

PD: El partido del Valencia fue lamentable.



