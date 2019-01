Marcelino, nosotros sabemos lo que queremos

El cuerpo me pide decirle al mundo lo enfadado que estoy de ver que el Valencia no parece tomarse en serio la Copa a pesar de que el valencianismo se ha ilusionado. Me pide decirle a Marcelino, Murthy y Mateu que el fútbol es de la gente y que es mucho más que números y balances, y que los aficionados quieren disfrutar y ver a su equipo en una final, y que si supieran qué sentí yo cuando siendo adolescente fui con mis amigos a la final del agua de Madrid en la Cueva de Alí Babá -es la única vez que he ido- o a la del golazo de Mendieta en Sevilla no dirían tan abiertamente algunas cosas que dicen.

Me toca mucho las narices ver que el Valencia CF está a tres partidos de una final y que el club diga que no es prioritario intentar jugarla. Me toca las narices y me recuerda a Llorente, -manda narices-, pero me voy a callar porque es sábado y nada importa más ahora que ganar al Villarreal porque además de derbi, morbo y tres puntos, el partido tiene una cosa importante. De ganarlo, el Valencia puede empezar a decir con la boca pequeña que ya mira abiertamente a los puestos europeos, ya no sé si Champions o Europa League, pero da lo mismo porque llevamos toda la temporada mirando de reojo los puestos de descenso pero sin decirlo. Que levante la mano quien no se ha acostado esta temporada alguna noche después de perder un partido con el miedo en el cuerpo y pensando en el sufrimiento de las temporadas de Neville o Ayestaran... Así que guardemos energías, o mejor dicho, no quememos energías hoy con asuntos coperos que lo que hay enfrente es vital. De hecho, la mejor manera de remontar el martes ante el Getafe, ese equipo protegido por la prensa de Madrid merced a los muchos favores que su presidente regala entre los más frikis del periodismo nacionalmadridismo como Roberto Gómez o Alfredo Duro, -un tipo que se permite el lujo de llamar paleto al Valencia CF y a sus aficionados-, decía, que la mejor manera de remontar ante el Getafe es ganar primero al Villarreal. Luego, tendremos tiempo de explicarle bien a la gente cómo se llama y qué hace durante los partidos el preparador físico del Getafe, ese que cuando marcó Jorge Molina se giró lleno de rabia al banquillo valencianista para decirle llorón a Marcelino que en lo que a ellos respecta, solo ha cometido el pecado de decir una verdad: que el Getafe juega al límite del reglamento. En cuanto al valencianismo se refiere, Marcelino lleva más de uno y de dos pecados en la mochila pero todos -o la gran mayoría- quedarán en nada a poco que el Valencia CF sume los tres puntos hoy y lo haga siendo superior a un rival que tiene el susto en el cuerpo, lo que no significa que no vaya a ponerlo difícil o que no tenga capacidad de hacer daño. Ojito que la tiene.

PD: dice Marcelino que Kang in no está para ser una estrella ahora pero eso ya lo sabemos. Lo que no sabe él es que nosotros lo que queremos es que aproveche su energía, su vitalidad y sus ganas de gloria. Eso es lo que queremos de Kang in.

