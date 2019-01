Ahora hay que pensar en el Getafe

Por ir al grano y decirlo en pocas palabras para no perder el tiempo, el Valencia le metió un meneo al Villarreal. Fueron tres goles pero pudieron ser muchos más. Los evitó Asenjo que fue el mejor de los amarillos. Parejo en el Valencia CF. El capitán estuvo fantástico. Su recuperación ante Iborra y el pase a Cheryshev previo al 2-0 define el partido que hizo el capitán. Eso y el disparo al palo desde fuera del área. De hecho, hasta me dio la sensación que los futbolistas de Marcelino pisaron el freno y se guardaron fuerzas para el martes, porque de haber querido morder más habrían podido sacarle los colores al rival.

Ojo con el Villarreal

El Villarreal con balón es peligroso, y puede hacer daño, pero no muerde en el centro del campo. En eso me recuerda al Celta de Vigo. Fue demasiado fácil para el Valencia CF superar la línea de centrocampistas. Si no corrige eso, malamente. Ahora entiendo perfectamente que pueda salir Fornals, en el centro del campo de ese equipo hace falta otra cosa... Por no hablar de los centrales. Saludos a Álvaro, que en las redes sociales es muy valiente. El Villarreal de Luis García tiene un problema serio porque sus rivales no han de emplearse a fondo para ganarle, quiero decir que no hace que los partidos sean a cara de perro, y si eres penúltimo en la tabla, lo mínimo es morder...

Siete de nueve

Mira por dónde el Valencia CF le dio tres partidos de Liga a Marcelino y en ellos tenía que sumar siete puntos, y siete son. Empate ante el Valladolid y victorias ante Celta y Villarreal. Y ojo que el empate ante los de Pucela fue tremendamente injusto. Ya podemos olvidarnos de hablar del futuro de Marcelino. ¡Qué descanso oiga! Lo cierto es que estábamos un poco pesaditos los periodistas.

El del Getafe

Saludos también a Javier Vidal Del Tell, preparador físico del Getafe. Es el que le dijo llorón al entrenador del Valencia CF por decir una verdad, que juegan al límite del reglamento. Me dicen que se dedica a insultar futbolistas que pasan por su banda. En cuanto al partido de Copa del martes, y ya desde la plácida y merecida victoria, espero que los futbolistas, y sobre todo el club, se dé cuenta de que el valencianismo quiere la Copa del Rey. Este club no puede desperdiciar la ocasión de plantarse en semifinales, que supone estar a dos partidos de una final.

Más artículos de opinión de Carlos Bosch, aquí.