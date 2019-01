Damián Suárez, ¿y ahora quién es el llorón?

El Valencia CF se enfrenta este martes al Getafe en Copa del Rey en estadio de Mestalla. Será la vuelta de los octavos de final de la Copa después de que en el choque de ida, disputado en El Coliseum Alfonso Pérez, el equipo madrileño ganara 1-0 con gol de Jorge Molina.

El partido estuvo envuelto de mucha polémica porque en la rueda de prensa al mismo, el entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral dijo una verdad como un templo: que el Getafe es un equipo que juega al límite del reglamento. Ojo, que me gustan los equipos de este tipo, quiero decir, que eso de jugar al límite del reglamento se puede tomar como una manera de medir si un equipo es competitivo, pero si lo haces, si vas al límite del reglamento, no te hagas el ofendido si un entrenador es valiente y lo dice.

Y eso hizo el Getafe, hacerse el ofendido. Y salió en plan machote su preparador físico, Javier Del Tell, a llamar llorones a los del banquillo del Valencia CF, en especial a Marcelino. Pero mira por dónde que el Getafe el sábado pasado jugó ante el Atlético de Madrid y después de perder 2-0 dice Damián Suárez, que el árbitro "cualquier faltita la pitaba para el Atlético". ¿Y eso no es llorar? Si te permites el lujo de acusar a otros de llorones porque te acusan de hacer algo que haces, al menos ten la decencia de aguantar el tipo y no ponerte a llorar cuando pierdes. Por cierto, señor Damián Suárez, ¿el martes también le vas a decir 'chino, qué malo eres' a Kang in'? Parece ser que como el joven coreano del Valencia CF no se achantó, el señor Damian Suárez, optó por pisarlo, agredirlo sin balón, concretamente para ver si perdía los nervios. Pues nada, amigo, en Mestalla tienes otra oportunidad de intentar sacar de quicio al chaval... El martes es el partido, a las nueve y media de la noche.