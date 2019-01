Rubiales, gracias por nada

Ahora resulta que pujar por albergar una final de Copa del Rey se reduce a una cuestión de dinero. Pues qué quieren que les diga, me parece lamentable por parte de la Federación Española que preside Rubiales. El Valencia CF cumple este año cien años y tiene un estadio en el que se han jugado muchas finales, es decir, que está demostrado que está preparado para albergar finales, pero el señor Rubiales le da la final a quien pone más dinero. Ya es casualidad que cuando el Real Meseta cumplió cien años la final sí que se jugó en su estadio, en la Cueva de Alí Babá.

Pues nada amigo Rubiales, desde ya habrá que marcar muy de cerca toda decisión que tome la Federación porque ni una sola pueda dejarse a la libre elección, quiero decir, ya que Rubiales no ha tenido un detalle con el Valencia CF y su centenario, espero que no tenga ningún detalle con nadie más. En cuanto a si el Valencia CF debería haber pujado más que el Betis, pues chico, no lo tengo claro. Y esto no lo digo por defender al club, es cierto que de momento el Centenario deja mucho que desear por decirlo de una manera suave, pero es que creo que no a lugar a la puja, la final se ha de jugar en Mestalla y es un detalle que debería haber nacido del propio presidente. Luis Manuel, voy a estar atento. En adelante te toca demostrar que con el Real Meseta o el FC Valors no tendrás detalle alguno. ¡Ninguno! Si es así, su decisión será coherente.