Muchas gracias futbolistas del Valencia CF

Si un equipo no gana partidos y está muy lejos de los objetivos planteados a principio de temporada hay que responsabilizar al entrenador y a los futbolistas, también a quien ha confeccionado el equipo, pero en buena lógica los primeros señalados son el técnico y los jugadores. No descubro nada, es de cajón. Y tan de cajón es que si un equipo gana un partido o una eliminatoria, pues hay que felicitar al entrenador y a los futbolistas. Pues dicho esto, en este caso hay que felicitar a Marcelino y muy especialmente a los futbolistas por partida doble. Por eliminar al Getafe y por demostrarle a Mestalla y a todo el valencianismo en general que quieren ganar la Copa del Rey, que van a por ella. Que quieren estar en la final para que ese día sea una fiesta para todos los aficionados. Hoy aplaudo de manera sincera a los jugadores del Valencia CF por ellos sí han sabido escuchar a Mestalla, porque se lo han dejado todo para darle una alegría a sus aficionados a pesar de que son plenamente conscientes de que los mensajes que ha enviado el club pública y privadamente son los que son, que la Copa importa menos. Hoy agradezco esta especie de golpe de estado interno, sí, no me arrepiento, he escrito 'golpe de estado interno', porque está hecho desde la ambición como futbolistas y desde el respeto a los aficionados. Si Mestalla canta queremos la Copa, sus futbolistas hacen todo lo que está en sus manos. Eso que parece tan simple, es la esencia misma del fútbol, eso es lo que lo convierte en lo más importante en esta vida al margen de la familia, los amigos y el trabajo. El fútbol es un equipo, unos jugadores, unidos con sus aficionados en busca de un mismo objetivo. Por eso yo, Carlos Bosch, hoy os doy las gracias a todos y cada uno de los futbolistas del Valencia CF porque sé que habéis sido vosotros, porque sé que no ha sido el club. Y gracias a Marcelino porque ha sabido leer la jugada. ¡Enhorabuena y a por las semifinales! Me da hasta vértigo decirlo, pero me temo que con esta remontada ha nacido un EQUIPO.



Los llorones

Las imágenes finales de los futbolistas y parte del cuerpo técnico del Getafe con los miembros de seguridad de Mestalla es lamentable. Digo más, es patético. Pero peor son los lloros de Jorge Molina. Se puede jugar al límite del reglamento y ser un equipo competitivo, pero hay que saber perder y lo peor que se puede decir del Getafe es eso, que no sabe perder. Se han merecido caer de esta manera.

