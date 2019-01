La Copa más bonita del mundo

Con Gustavo había pactado que hablaríamos de Lorena, aquella niña de la Peña Valencianista de Meliana que lloraba en Mestalla «perque habem marcat un gol», y no lo hice. Al despertar tras la remontada ante el Getafe me acordé de él porque incumplí mi palabra pero sabrá perdonarme. Perdón me pedía también Vicente porque estuvo todo el partido calentándome los cascos. Yo no me atrevía a decirle que siguiera creyendo de tan quemado que lo imaginaba. Claudicó: «Espero que mañana me mandes a la mierda por ser un agorero». Miguel llamó y empezó a hablar sin parar, «lo de anit, eixe sentiment, no el recordava Carlos... va ser molt gran». Terminó de hablar alterado y emocionado porque conforme lo relataba lo volvía a experimentar, «men vaig a esmorçar, pero no sé si hui podré». Le colgué y ya estaba en la puerta del periódico. Me acordé de Iván y Víctor, los hijos de Pilar, que trabaja en SUPER, le pregunto muchas veces por ellos porque me cuenta los dramas que vive en casa cuando el Valencia pierde. Cuando me vio la busqué y sin tiempo a preguntarle empezó a hablar sin parar mientras los ojos se le iluminaban recordando ese momento mágico: «Carlos, yo pensaba que nos tiraban de la finca de los gritos que daban los dos con el gol de Rodrigo. ¡Qué alegría! Porque claro, con el gol de los otros, los pobres hacían unas caritas de pena...». Ya le he dicho que intente buscar un punto intermedio entre los lloros y que te tiren de la finca pero sé que es imposible. Y recordé el washap de mi madre, que después de un buen rato «escribiendo, escribiendo, escribiendo» terminó por decir «Amunt fill, de infarto». Y Jesús me cuenta la cara de su hijo cuando fue a recogerlo a Mestalla al final del partido, «estaba como ido y eso que no vio los goles porque salió antes para llegar pronto a casa. Subió al coche y pusimos la radio...». Javi Pinés me pregunta cómo lo vivimos en la redacción y le dije cómo lo vivió él en Mestalla, «buah, una pasada Carlos, bajando por las escaleras íbamos todos cantando como si hubiésemos ganado la Champions...». Ramón y yo tenemos un secreto que no podemos contar, «silencio», me dice. «Me voy a casa y aún voy llorando. No me he podido aguantar. Hoy no duermo». Todo eso y mucho más es lo que nos ha dado la Copa. Y decían que no era prioridad... El mensaje de Mestalla está claro, y el Valencia CF como club lo ha de hacer suyo. Cualquier dirigente de fútbol que gestione sin tener en cuenta sus aficionados, está condenado al fracaso. Rectificaron a tiempo.

