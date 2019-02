No es una cuestión de testosterona

Solo pido que en adelante al Valencia CF le respeten las lesiones y que el regreso de Kondogbia sea para que volvamos a ver al de la temporada pasada. Y que cuando vuelva Guedes pase lo mismo, que sea el de la temporada pasada. Si es así y no tengo porqué dudarlo después de ver jugar a Kondogbia un ratito en el Camp Nou, frotémonos las manos porque son dos fichajazos que van a mejorar al equipo de manera sustancial en este segundo tramo del campeonato. De hecho, si llega a estar el portugués el Camp Nou, el Valencia CF se lleva los tres puntos con alguna de sus galopadas. Pero haremos mejor si valoramos lo que tenemos y no lo que asoma por el horizonte. Y lo que tenemos es un equipo que ha resucitado.

De la basura de las derrotas y las decepciones ha nacido una flor y cada día tiene mejor color. Lo bueno del partido en el Camp Nou es que el Valencia tenía mucho que ganar y poco que perder, quiero decir que cualquier resultado a favor del FC Valors, por abultado que hubiese sido, habría afectado CERO PATATERO para el partido que de verdad importa, el de semifinales de Copa del Rey ante el Betis. En cambio, empatar en el Camp Nou e incluso irte a casa con la sensación de que con un poco de suerte hasta podrías haber ganado, no hace más que llenar la mochila de la confianza del equipo. Veo al Valencia CF muy maduro, no lo veo como ese equipo peleón que lo da todo que algunos dicen, no, lo veo con una confianza absoluta y capaz de jugar bien a fútbol teniendo en cuenta que defender bien es jugar bien a fútbol y que salir al contragolpe bien es jugar bien a fútbol. Que no todo es tener la posesión y tocar y tocar hasta llegar al área contraria. Quiero deci que de repente veo análisis del tipo «este equipo sí me representa porque pone un par de bowlings» y para mí el gran cambio tiene que ver con que lo que antes no entraba ahora así, y sobre todo que los futbolistas se han liberado, ahora creen ciegamente en lo que hacen de manera individual -y en esto el ejemplo más claro es Rodrigo- y de manera colectiva. La recuperación definitiva de Parejo tiene mucho que ver. Repito, no se trata de que ahora pelean hasta el final y antes no, aunque es evidente que lo que pasó ante el Getafe es el camino a seguir, la cuestión tiene más que ver con el fútbol que con la testosterona. Esto no significa que todo sea bonito ahora, de hecho, un Valencia CF plenamente recuperado debería haberse llevado la victoria cuando el Barça se desfondó físicamente. Eso sí, es un PUNTAZO. A por la Copa.

