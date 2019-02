Al Valencia CF le faltó tensión en la primera parte y gasolina en la segunda. Habrá quien diga que es normal, porque es normal que tras las fuertes emociones recientes el equipo no tenga la misma tensión, y es normal que la carga de partidos se note en las piernas de los futbolistas, pero eso no debe servir de excusa. El Valencia CF ya está mirando claramente los puestos de Liga de Campeones y por mucha liga que falte por delante y por mucho que digamos que hay tiempo para todo, partidos como el de ayer se han de ganar. Con esto no digo que el Valencia CF no mereciera ganar porque la realidad es que lo mereció y además puso mucho más sobre el terreno de juego que el rival para sumar los tres puntos. El empate no es preocupante aunque es evidente que ganar mola más. Es una pena pero no es un partido como para hacer mala sangre. Faltó que alguna de las ocasiones de Rodrigo, Gameiro o Roncaglia entraran. Jugando así lo normal es ganar partidos, además, tengo la sensación de que los rivales empiezan a temer al Valencia CF, ya no vienen a Mestalla pensando en ponerlo nervioso. Ahora temen al equipo y al escenario.



Marcelino y Kang in

Da la sensación de que Marcelino, una vez está arriba del caballo de nuevo, vuelve a hacer de Marcelino. Se puede discutir su decisión de dejar a Kang in Lee fuera de la lista pero debería tener un poco más de tacto porque da a entender que como ya no tiene lesionados el coreano no volverá a jugar porque tiene 17 años... que son los mismos que tenía cuando lo metió en los minutos finales de Getafe y le ayudó a pasar a semifinales. Que se deje Marcelino de mirar el DNI de los futbolistas y premie al que lo hace bien. Kangin, o quien sea, se debe quedar fuera del equipo o de la convocatoria porque lo hace mal, no porque tiene 17 años... De la misma manera que entrar en el equipo cuando está mal y hacerlo bien debe servir para algo tengas la edad que tengas.



Sobre Quique Setién

Quique Setién sobre el Leganés: «El Leganés ha hecho lo que hace siempre, a veces les sale y a veces no. Por eso están ahí abajo. Es un equipo que sabe que si quiere sobrevivir en la categoría tiene que hacer lo que hace. No le importa tener que jugar bien. Si quisieran jugar como lo hacemos nosotros seguramente les costaría». Si esto lo dice Marcelino, lo lincharían. Además, el Leganés no tiene a Ángel Torres de presidente...

Más opiniones de Carlos bosch.