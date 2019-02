Marcelino, no me creo lo de Kang In

Ahora que ya nadie duda del fichaje de Salva Ruiz, me apetece decir algunas cosas. Primero que antes de evaluar al futbolista, el que sea, conviene saber qué tal está jugando en su equipo, y segundo, que poco estamos valorando la historia de superación personal que hay detrás de este jugador de fútbol. Un tipo que después de pasarlo muy mal desde el punto de vista de la salud, se ha ganado la oportunidad de triunfar en el Valencia CF merece todos mis respetos. A Salva el trabajo le ha dado la posibilidad de cumplir su sueño y jugar en Mestalla, y eso no tiene precio. El Valencia se hace con un jugador que lo dará todo por esa camiseta, pocos futbolistas habrá en estos momentos con más hambre de gloria que él.



A remojo

Las palabras de Marcelino sobre Kang In Lee y la intención del futbolista de salir cedido en junio han generado cierto debate. En esto, como en todo, conviene poner las cosas a remojo. Si Kang In se va cedido o no lo veremos en verano, cuando ya sabremos cuánto ha jugado. Puedo entender y no compartir la decisión del entrenador de no poner al coreano ni a Ferran Torres pero no me gusta que el motivo de tal decisión esté en que uno tiene 17 y el otro 18 años, porque creo que los motivos han de ser deportivos. Lo hacen bien, siguen en el equipo, lo hacen mal se caen del equipo. Da igual la edad que tengan. Hasta me gusta pensar que esa ha sido una de las claves que ha permitido al Valencia CF salir del pozo, que los que han jugado lo han hecho bien. Es más, estoy convencido de que por parte de Marcelino fue más una desafortunada manera de dar una explicación que un plan para los próximos partidos. Lo diré de otra manera: no me creo que Kang in no va a volver a jugar a no ser que vuelva a haber muchos lesionados. El coreano y Ferran le habían dado aire fresco al equipo cuando más lo necesitaba -en Vigo y ante el Getafe en Mestalla en Copa del Rey- y no creo que Marcelino sea tan simple como para desperdiciarlo. En las próximas semanas saldremos de dudas.



Lo que te da Roncaglia

Roncaglia ya ha hecho lo que tenía que hacer. Ha venido para estar a disposición de Marcelino cuando haya problemas en defensa, y esos cuatro o cinco días o los que sean, aportar su veteranía, no ponerse nervioso ni obsesionarse con hacerlo bien. Lo suyo ha de ser sencillamente no complicarse. Y eso hizo.



Más opiniones de Carlos Bosch.