FC Valors: Cara al Sol que más calienta

Comunicado oficial del FC Barcelona: «La Junta Directiva ha acordado dejar sin efecto las distinciones otorgadas al general Francisco Franco los años 1971 y 1974, y todos los efectos honoríficos vinculados a su entrega. El acuerdo de hoy deberá ser ratificado por socios en la próxima Asamblea de Compromisarios». Si alguno no lo sabe lo digo hoy, me encanta la historia en general y en particular la prehistoria y la historia antigua, pero no me interesa para nada la historia del Barça y no tenía ni puñetera idea de que le había concedido dos distinciones a Franco. Por lo tanto, lo primero que me llamó la atención fue precisamente eso, que se las hubiera concedido. Son unos genios. Cuando jugaban con canteranos se inventaron lo dels valors, y si pagabas mucho dinero por un futbolista parecía que estabas pecando, pero ahora fichan a Murillo medio año cedido, a Boateng y Arturo Vidal. Cuando jugaban como los ángeles con Guardiola, si practicabas el contragolpe merecías la expulsión de la Liga y cuando ficharon a Luis Enrique y se puso a hacer fútbol más directo dijeron que era 'la evolución del método Guardiola'. Hace años le hacían el culo gordo a Franco y justamente ahora -en mitad del juicio por el proceso independentista-, anuncian que le quitan las distinciones y hasta insinúan que se las dieron obligados. Claro... no han tenido tiempo en quitárselas desde el pasado 25 de noviembre de 1975, día en el que falleció. Lo resumiré de una manera gráfica: Cara al Sol que más calienta.



El Levante UD perdió ante el Alavés y juguetea peligrosamente con meterse en los puestos peligrosos de la clasificación y me dio por olisquear qué piensan los aficionados granotas de Jason, el futbolista que ya se ha comprometido con el Valencia CF. Lo esperado, dicho esto sin retranca alguna. Sin ser él el culpable del delicado momento que vive el club azulgrana, se lleva gran parte de los palos. No estoy aquí para defender a Jason de esas críticas únicamente porque ha dejado al Levante con dos palmos de narices y se va al Valencia CF, que es mi equipo de toda la vida -más que nada porque Jason ya tiene quien le defienda-, simplemente me puse a reflexionar desde la distancia, que a veces permite análisis más certeros y pensé qué diría yo si un jugador del Valencia CF se va gratis al Real Meseta. Pues lo mismo. El aficionado no procesa el fútbol como los futbolistas. Por ello, y sin ánimo de tocar las narices, bienvenido a casa, Jason.



Más opiniones de Carlos Bosch.