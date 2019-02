Marcelino, para meter a Guedes ya valgo yo

Creo que Fernando Gómez lo clavó en Tribuna Deportiva de la 97.7 Radio Levante. A mi manera intentaba encontrar una explicación al sinsentido de que con un rival encerrado y la necesidad de marcar un gol para ganar el partido, Marcelino no metiera en el campo a Kang In Lee en los minutos finales porque es un futbolista capaz de inventar y crear juego entre líneas, algo que le venía bien al equipo que solo era capaz de llevar el balón a la banda y desde ahí centrar, y centrar y centrar. Pues bien, cree Fernando que las jerarquías de los futbolistas pesan en Marcelino a la hora de decidir. Eso -y esto lo digo yo- y que el asturiano parece tener un plan pensado de casa y lo ejecuta pase lo que pase y sea cual sea la situación de partido. A ver, para meter a Guedes ya valgo yo, sé que hay que recuperar al portugués, pero también había que ganar el partido, y lo que le pido al entrenador del Valencia CF es que lea los momentos del partido y las necesidades del equipo. Y si las cualidades de Kangin Lee van mejor que las de Guedes o Mina, que meta al coreano. Eso ha de hacer un entrenador.



Las amenazas del Castor

Van Praag es el presidente de la Federación Holandesa de fútbol y dijo hace unos meses a la revista alemana Kicker que El Real Madrid amenazó con crear una liga de clubes europea y abandonar la Liga de Campeones. Aquello fue, aproximadamente en el año 2.000. Esto digo Van Praag: «Fue una amenaza, pero no por parte del Bayern Múnich, sino por el Real Madrid, y una amenaza seria, utilizaron palabras que no quiero repetir». Ahora Florentino amenaza con dejar la ACB porque se siente perjuficado por los árbitros, repito, porque se siente perjudicado por los árbitros. Pero hay más, ¿recuerdan el partido de Balaídos entre el Celta y el Real Madrid que se suspendió porque un fuerte temporal de viento levantó una parte de una de las cubiertas del estadio? Fue aquel en el que Pedrerol y compañía lincharon al alcalde de Vigo porque se negó a que se disputara el partido por motivos de seguridad y la suspensión perjudicaba al Real Meseta que se estaba jugando la Liga. Aquello fue en febrero de 2017 y Florentino también amenazó con dejar la liga española y montar una gran liga de clubes europeos. La manera de operar es clara, o haces lo que yo digo, o me voy. Que se parece mucho a 'o haces lo que me conviene a mí o me voy'. De ahí a que los árbitros te regalen cosas puede haber un paso. Piensa mal y acertarás, dicen en mi pueblo.

Más opiniones de Carlos Bosch.