¿Avisó Garay?

Lo de la UEFA es una tomadura de pelo de las gordas. Por el mismo 'delito' y juzgado por el mismo artículo del reglamento, a Dani Carvajal le pusieron la temporada pasada dos partidos de sanción y en esta a Kondogbia tres. Así, por todo el morro. Y lo peor de todo es que los clubes nada pueden hacer.



El método Marcelino

De Kang In Lee y el método de Marcelino para introducirlo en el equipo he dicho suficiente y no sé hasta qué punto conviene seguir machacando la misma idea. Lo que tenga que ser, que lo arreglen el club, el futbolista y el entrenador. Me quedo con estas palabras de Marcelino: «Si Kang in merece jugar, jugará, si creo que tiene capacidad, más que otro compañero, se llame como se llame, jugará. Hay que ver su contexto en cada momento y lo que pueda aportar bienvenido sea».



Lo de Garay

Me ha llamado mucho la atención el mensaje de Garay después de lesionarse el pasado jueves. Tiene tintes apocalípticos, como si para él se hubiera acabado el mundo. Por una parte me gusta porque es síntoma de las ganas que tiene él y por extensión el resto de futbolistas en meterse en la final, y por lo tanto significa que le ha hecho poca gracia perderse el partido del jueves, pero por otra parte me pregunto hasta qué punto el argentino habría advertido a los 'interesados' de que lo que pasó podía pasar...Si fue así, ¿seguro que no había ninguna alternativa ni el jueves ni en partidos anteriores?



Lo de Bernat

Me han gustado mucho las palabras de Juan Bernat en una entrevista al programa 'Inside' de Vamos de Movistar+. Y me han gustado sobre todo porque se nota que lo dice de verdad, que lo siente. Eso de que le gustaría volver al Valencia CF porque es el club «de mis amores» y que le encantaría ganar un título como valencianista es bonito. ¿Que se fue? Sí, se han ido muchos pero no todos han dicho esto y de forma sincera. Y no hace falta que pongamos ejemplos que por desgracias hay muchos.



Más opiniones de Carlos Bosch.