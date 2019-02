Discutiremos por todo y llegará el día y...

Los últimos tres empates del Valencia CF en la Liga tienen una resaca fea. Una que el equipo ha desaprovechado una ocasión magnífica para, habiendo sumado por ejemplo siete puntos, estar de verdad en la pelea por el cuarto puesto. Pero hay algo peor, la sensación amarga y extraña, raruna, que deja en el ambiente. Tan rara, que he visto a aficionados que quieren al Valencia CF con toda su alma, tratar de luchar contra esa resaca chunga con los medios que tienen a su alcance. Se llama Onofre Furió y creo que es de Puçol, y se pasó la noche del domingo enviando mensajes a todo el mundo a través de las redes sociales pidiendo que aparquemos diferencias y hasta olvidemos la epidemia de empates en la Liga ante el reto que tiene el equipo el jueves. Que haya uno, o cien, o mil valencianistas que se sientan en la necesidad de convencer a la gente de la importancia de que todos estemos unidos, es la prueba del mal momento en que han llegado estos malditos empates. ¿Tengo dudas de que la afición estará con el equipo el jueves? Ninguna. Si tampoco lo duda Onofre aunque no sea consciente de que no lo duda, quiero decir, que tiene tanta ilusión ante la posibilidad de que el Valencia CF esté en una final, teme tanto al fracaso, que a poco que a dos días del partido no ve que todos los valencianistas tienen el mismo discurso, le duele en el alma. En el fondo no es más que un fiel representante del valencianismo, que es ganador y traquero, pero sobre todo patidor. De hecho, estoy convencido que de ese 'patidor eterno' que todos los valencianistas llevamos dentro, nace ese rugido de Mestalla que atrona y asusta y con el que no se pueden comparar los artificiosos relatos de épica y leyenda del fútbol inglés que tanta literatura tienen a su favor. No tengo dudas, pasaremos la semana discutiendo por todo porque desde Montes y Cubells fue así, pero empezará el partido y rugirá Mestalla.



Esto es un fraude

El día siguiente de robarle la victoria al Levante UD por un penalti inexistente con la inestimable ayuda del VAR, en el nacionalmadridismo nada se dice de ello y la polémica se centra en Forrest Bale. Miren si son atrevidos, que Pedrerol hasta se atreve a denunciar que en el Real Meseta están enfadados por la designación del árbitro que pitará ante el FC Valors. Cuando el VAR le 'quitó' un penalti al Real Meseta, el de Rulli, hasta el que manda de los árbitros, Velasco Carballo, dio una rueda de prensa. Esta Liga es un fraude.



Más opiniones de Carlos Bosch.