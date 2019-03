A que va a ser verdad lo de jugar de noche

La victoria del Valencia CF es tan incontestable como difícil no lamentar en estos momentos los empates de los últimos partidos. Una pena porque con unos puntos más el equipo estaría metido de lleno en la lucha por la Liga de Campeones pero tanto lo hemos lamentado semanas atrás, que mejor centrarse en la realidad de ahora que no está tan mal. Ahora el equipo al que hay que cazar es el Getafe de Bordalás que viene a Mestalla en plenas fallas por lo tanto el objetivo hasta entonces es tratar de reducir los seis puntos de ventaja que lleva el conjunto madrileño y ese día darle un zarpazo. Por otra parte, hace tiempo que una idea ronda por mi cabeza; el Valencia CF tiene un problema en Liga que tiene que ver más con su manera de jugar que con el acierto por mucho que su entrenador se empeñe en fiarlo todo a la mala suerte, pero lo que es innegable es que defiende bien, por ello creo que es un equipo muy peligroso a eliminatorias a doble partido. Si te hacen pocos goles y tienes capacidad para aguantar atrás y defender una ventaja a favor y además futbolistas veloces y peligrosos en el contragolpe, puedes hacer daño en partidos que duran 180 minutos. La prueba la tenemos en que la temporada pasada llegó a semifinales de Copa y cayó ante el FC Valors, y este año se ha metido en la final. En Liga, fundamentalmente en Mestalla, tiene un problema de producción futbolística que se acrecenta a poco que no se ponga por delante en el marcador porque no puede hacer lo que mejor hace, esperar atrás y salir al galope. Cuando el rival se encierra, este equipo sufre más porque en estático no tiene un juego rico y variado, lo rifa casi todo a centrar balones desde la banda.



Roncaglia y el césped

El fútbol es tan condenadamente caprichoso que el Celta de Vigo se muere y ha tenido que volver a cambiar de entrenador porque va en barrena hacia segunda división y Roncaglia no jugaba, y resulta que el defensa argentino es un jugador importante en un Valencia CF que es finalista de Copa, que está en competición europea y mira por meterse en la Champions la temporada que viene Por cierto, que a Marcelino lo molieron a palos por decir que al Valencia CF le convenía más jugar por la noche que por la tarde porque el balón corre más sobre el césped, y ha sido jugar dos partidos a las nueve de la noche, ante el Betis y el Athletic, y ganarlos los dos. Los que en su momento lo criticaron, ahora callarán.



