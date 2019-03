La máquina de propaganda de Florentino

La mañana empieza en Radio Meseta con un tal Tenorio tratando de minimizar el fracaso del Real Meseta tras caer eliminado de manera ridícula en la Champions. Tenorio, que poco tiene de Don Juan, decía que a él el Real Madrid en el mes de agosto ya le había enviado un mensaje diciéndole que esta iba a ser una temporada de transición. Primera mentira porque las temporadas de transición no existen en clubes como el Real Meseta que justificó la salida de Carlo Ancelotti en que no había ganado nada a pesar de que siendo entrenador blanco la temporada anterior sí había ganado la Liga de Campeones. La segunda mentira, en este caso manipulación, la descubre Látigo Serrano, que añade por debajo que a él el Real Madrid también le dijo lo de 'temporada de transición' pero que ahí había trampa -insiste Látigo- porque lo dijo en agosto después de que las primeras opciones para sustituir a Zidane dejaran plantado al Tito Floren, y después de que fuese imposible fichar a Neymar o Mbappé. Serrano pone el dedo en la llaga y deja al descubierto dos cosas, una que la etiqueta 'año de transición' es una manera de ocultar un fracaso en la planificación deportiva, y segundo y más jugoso, que el departamento de propagando del poderoso Señor Castor trabaja mucho y bien, porque queda claro que lo de año de transición salió del club y luego lo cacarearon todos los medios de comunicación nacionalmadridistas como locos. Era eso y lo otro de que los goles que se van con Cristiano los van a hacer Benzema, Bale y Asensio. La otra manipulación viene de que para sustituir a Cristiano el Madrid tiene que fichar a la excelencia y el mercado no te lo permite y bla bla bla. ¿Y por qué no puede fichar el Madrid simplemente un buen delantero para que entre en la ecuación esa de los que se han de repartir los goles que se van con el portugués? Pues porque decir eso supone criticar a Florentino, que curiosamente no sale en esta foto pero sí sale en la foto de campeón de la décima, la undécima y la no sé cuántas...Por el camino nadie dice que empezó a perder la eliminatoria cuando Sergio Ramos 'el del medio de Los Chichos' admite que fuerza la tarjeta porque se ven en cuartos de final; no encuentro mejor manera de motivar a un rival que decirle que no lo tienes en cuenta. Por último, si Piqué hace un documental sobre el no fichaje de Griezmann por el Barça se monta un pollo, pero Ramos fuerza la tarjeta para poder grabar el suyo mientras eliminan al Real Meseta y como si no pasara nada...



Más opiniones de Carlos Bosch.