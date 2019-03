¿No hemos aprendido de Sergio Ramos?

Mantengo y doblo la apuesta con mi teoría de que el Valencia CF de Marcelino es mucho más peligroso en eliminatorias a doble partido que no en competiciones como la Liga. Sus defectos son menos defectos y las virtudes más virtudes. Encajar pocos goles es vital y te permite rentabilizar mejor los que haces, y sobre todo, en determinadas situaciones un empate es mucho mejor que el punto que te da en la Liga, competición en la que el equipo se estresa si en el minuto 60 no va ganando. Eso a doble partido no te pasa, si termino el partido cero a cero en casa, te puedo matar en tu estadio a la contra... Además, hasta tiene toda la pinta que el equipo está hasta menos nervioso, pero claro, para ello es vital no bajar el pie del acelerador y no subestimar al rival. Recordemos a Sergio Ramos 'el del medio de los Chichos', que forzó una amarilla después de ganar al Ajax 1-2 pensando que ya no había partido de vuelta y que los holandeses estaban eliminados, y como no destaca por ser muy largo, no se dio cuenta de que era la mejor manera de motivar al rival. Y eso hizo el Valencia CF, reventar al Krasnodar en media hora, fallar el 0-3 y pensar que ya estaba todo hecho. Por lo tanto espero que los jugadores del Valencia CF, y también su entrenador que por cierto recordó en la rueda de prensa el caso del Real Meseta y el Ajax, que no se puede ir por la vida pensando que los de Krasnodar son bobos... y que somos los reyes del mambo y ganamos partidos sin bajar del autobús. Esa es la única lectura positiva que le veo a este partido, porque es cierto que el Valencia CF lo ganó, pero hay victorias que saben a empate, y esta es una de ellas.



Marcelino, como Emery

La pregunta que me hago es clara: ¿qué tiene que hacer un canterano para que Marcelino no pase de él? o mejor dicho, para que Marcelino no lo descarte de manera sistemática. ¿Qué tendría que haber hecho Kang in el día en que el Valencia CF estaba eliminado de la Copa y se inventó un pase que fue el segundo gol y dio un pase que fue el inicio del tercero? Lo digo porque tengo la sensación de que si ese día Kang in hubiese marcado tres goles, Marcelino también lo descartaría por sistema. En eso, es clavadito a Emery con Isco. Por otra parte, veo a Longoria y a Mateu tan entusiasmados fichando jugadores jóvenes y prometedores de segunda división que me pregunto qué les hace pensar que sí los pondrá después de ver lo que está pasando con el coreano... en fin, seguiremos teniendo paciencia.

