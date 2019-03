Es curioso, pero para el Madrid no suena Míchel

Mestalla no silbó a Guedes pero sí se escucharon pitos contra el portugués. Cada uno haga y diga lo que considere, y bajo ese punto de partida, creo conveniente recordar que es un gran futbolista porque lo he visto con mis propios ojos. Guedes viene de una lesión y le costará volver a ser el de antes, y a ello se suma que peca por exceso, es decir, su problema es que quiere solucionar un partido en diez minutos, y ha de entender que eso solo lo hace Messi y no siempre. Pero al menos su problema no es que pasa de todo. ¿Que ya sabe que es una estrella y actúa como tal? Pues claro, porque es una estrella, y su reto ahora ha de ser asumir que juega en un EQUIPO. Por otra parte, no olvidemos que este verano se mojó mucho, pero mucho, por jugar en el Valencia CF. Guedes podría estar viviendo la vida loca en París y el verano pasado hizo toda la fuerza del mundo para jugar en el Valencia CF, por todo ello, yo quiero futbolistas como él. Confío en que saldrá de esta.



¡Fíchalo tú!

Dime tonto pero hay una cosa que no termino de entender y eso que llevo toda el día dándole vueltas desde que me lo ha dicho Salva. Supongo que todos ustedes que están leyendo esto son aficionados al fútbol y como tales ya sabrán que cada vez que algún equipo de primera división despide a su entrenador, los periódicos, radios y televisiones nacionalmadridistas dicen aquello de «suena Míchel para sustituir a Pepito en el equipo de Amparito». Y ahora resulta que en el Real Meseta se monta la tormenta del siglo y que va todo por el aire hasta el punto que Solari, -ese que iba a ser mejor que Guardiola y Zidane juntos, no ha ido al carrer de milagro-, y resulta que nadie tiene la idea de que Míchel sea un posible candidato a entrenar al Real Madrid. ¡Y eso que jugó en el Real Madrid y fue parte de la Quinta del Buitre! A ver, si tan bueno es que lo quieren todos los equipos, ¿por qué no lo quiere el Real Meseta? ¿No será que cada vez que dicen «suena Míchel para sustituir a Pepito en el equipo de Amparito» se lo inventan y lo hacen para ver si cuela y le hacen un favor al amigacho? Y ya que estamos, ¿por qué no proponen a Paco Jémez?



Hace mucho frío

Por otra parte, todavía me acuerdo de aquellos que en verano decían aquello de veremos cómo le va a Cristiano en la Juventus porque los títulos los ha ganado en el Madrid y bla bla bla. Era curioso escuchar en boca de diferentes periodistas y altavoces del nacionalmadridismo aquello de «fuera del Real Madrid hace mucho frío». Queda claro que el Señor Castor sabe utilizar el whasap. ¡Tiritando está Cristiano oiga!