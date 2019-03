Mateu, Marcelino y el consenso

Llevo tiempo dándole al coco sobre una cuestión, ¿ha cambiado la planificación de la plantilla? O mejor dicho, ¿ha habido un volantazo en la planificación del Valencia CF? Conociendo a Marcelino, lo primero que pienso es que sí, que no tiene pinta él de pedir a un jugador del Cádiz, Manu Vallejo, uno del Tenerife, Jorge Sáenz, y otro del Mallorca, Salva Ruiz. Sin que nadie lo afirme de manera firme, se puede decir que son fichajes de club. Ya dije en su momento que tenía la sensación de que Mateu había ganado poder y me temo que ahora lo estamos viendo de manera más evidente. Sale ganador con la decisión de mantener a Marcelino a toda costa y eso le hace tener más poder. Él es quien mantiene a Marcelino y él es por tanto quien toma las grandes decisiones. Las grandes y las menos grandes. Y con el tema Kang in han salido a relucir mis sospechas. Le preguntan a Marcelino si la proyección de Ferran ha de servir como espejo para Kang In Lee, y entre otras cosas, esto responde: «Todos tienen que tener paciencia, prudencia, aconsejar bien y tomar buenas decisiones, que es algo que nos corresponde a todos. A todos. Todos debíamos haber asumido en su momento que jugar en el Valencia CF de forma regular enero era muy difícil, todos deben pensar con la cabeza fría qué es lo mejor para un jugador y su progresión en este momento». Hasta cinco veces pronuncia la palabra 'todos', y en ese 'todos', está Mateu Alemany. Mi conclusión es que poco tuvo que ver Marcelino en la decisión del club de hacerle ficha de primer equipo a Kang in porque de haber sido así jugaría más y no habría dicho esas palabras. Por lo tanto estamos ante un club que toma decisiones sobre la primera plantilla sin que lo que diga su entrenador sea necesariamente vinculante. Esto no significa que Marcelino nada pinte, y pondré un ejemplo claro: el Valencia CF barajó la posibilidad de fichar un central joven para sustituir a Vezo -y no era Jorge Sáenz, hablo de un central que juega en Italia- pero fichó a Roncaglia porque el técnico pidió que conociera la Liga española. Lo que digo, es que ahora tenemos un Valencia CF comandado por Mateu Alemany en lo deportivo, con Longoria como mano derecha, y un entrenador con el que se consensúan las cosas. El club ficha y el entrenador entrena. Y me parece perfecto. Digo más, aplaudo al Valencia CF porque sus decisiones estratégicas en cuanto a planificación han de estar por encima del entrenador. La palabra clave es consenso. Y veo a Mateu y a Marcelino con ganas de consensuar.



