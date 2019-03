Marcelino, no me hables de méritos

En el fútbol todo puede pasar pero para terminar cuarto el Valencia CF necesita que pasen demasiadas cosas, por ello tal vez sea el momento de plantearse si la prioridad para estar la temporada que viene en Champions sigue siendo la Liga. No sé cómo estará la clasificación cuando llegue la eliminatoria de Europa League ante el Villarreal pero quedan diez partidos y tienes seis puntos menos que el Getafe, cuatro menos que el Alavés y tres menos que el Sevilla. Si tengo que elegir en qué competición pongo a los mejores, los pondría en la Europa League. Respecto al partido y el tema de los merecimientos, tengo claro que el Valencia CF hizo más que el Getafe para llevarse los tres puntos, pero al margen de que eso cuente poco porque en el fútbol se trata de ganar por encima de todo, lo cierto es que el partido era tan importante, que me da lo mismo.

Quiero decir que a estas alturas de la temporada ya no sirve de nada merecerlo. Había que ganar para luchar por el cuarto puesto en la Liga y no se ganó. Lo siento Marcelino pero no cuela, no cuelan discursos que bordean el concepto de lo merecimos pero por mala pata no logramos ganar. No cuela porque si la suerte no vale para explicar las muchas veces que el equipo ha solucionado partidos en los minutos finales, no vale la mala suerte para explicar el empate ante el Getafe. Cuando has empatado 16 partidos de 28 que has disputado no puedes hablar de mala suerte, de la misma manera que tantos partidos ganados en el tramo final no son suerte. ¿Y qué es entonces? Yo tengo una teoría.

El Valencia CF gana muchos partidos en los minutos finales porque es un equipo tremendamente comprometido con la causa y al que se le puede aplicar lo de 'nunca se rinde', pero tiene un déficit de juego que le penaliza. Este equipo necesita demasiado ponerse pronto por delante para después jugar al contragolpe y si no pasa eso, su juego ofensivo se convierte en previsible por repetitivo. El rival monta dos líneas en la frontal y el Valencia pelea por llevar el balón a las bandas y centrar. Nada más. Por último, quiero ahondar en una reflexión anterior: El Valencia CF está en la Liga donde se merece, si aceptamos que por méritos deberíamos estar mejor clasificados y que si no lo estamos es por mala puntería, dejamos la puerta abierta a decir que a lo mejor no merecemos estar en la final de Copa ni en los cuartos de final de la Europa League y que estamos ahí por suerte.

PD: Lo de la mala puntería se parece a la mala suerte y es una forma de no querer decir que tenemos peor delantera que la temporada pasada.

