Volvamos a discutir, pero por otras cosas

Mijatovic lo hizo muy mal cuando se marchó al Real Madrid hace no sé cuántos años pero el día en que se celebraban cien años de vida del Valencia CF estuvo en Mestalla. ¿Sirve para obtener la redención eterna? Pues en lo que a mí respecta no, y tengo claro que cada uno lo ve como considera, pero su presencia ha de ser valorada porque hubo quien tiene una lona en Mestalla, lo que en teoría le cataloga como leyenda, y no estaba. ¿Era obligado estar en Mestalla? Pues depende, si eres una leyenda del Valencia y te llamas Mendieta, estás obligado a no ser que tengas un compromiso ineludible, y poco antes del partido supimos que Gaizka estaba en China jugando un partido amistoso con la selección española de... leyendas. ¿Se considera eso un compromiso ineludible? Pues chico no lo sé, solo sé que ese día nadie era imprescindible. En cualquier caso la magia de lo que vivimos en Mestalla fue tal, que sería de estúpidos centrarlo en aquellos que no quisieron estar porque con ello lo que hacemos es quitarle valor a los que estuvieron. Peor para ellos porque se perdieron lo más bonito que le ha pasado el Valencia CF en mucho tiempo. Prefiero centrar mis energías en darle las gracias a todos los que, con su presencia, mostraron su gratitud al club y a sus aficionados. Lo dijo Cañizares después de el partido y lo cierto es que salí del estadio con la misma sensación. Dijo que él ha ganado títulos con el Valencia CF y hasta levantó en Mestalla el trofeo de campeón de la primera Liga con Rafa Benítez, pero lo que se vivió en el partido de las leyendas, el sentimiento mágico que brotó en Mestalla, es superior a aquello. Y como parto de esa base, quiero vivir en adelante con la esperanza de que los sentimientos experimentados en esa tarde inolvidable sirvan para que de una vez por todas cerremos las heridas que dejó el proceso de venta y algunas anteriores a él, y comencemos a mirar al futuro sin miedo y con ambición. Y empecemos a discutir entre nosotros, como siempre, como toda la vida, pero ya por otras cosas. PD: Gloria eterna para Fernando Giner y a todos los que desde la Asociación de Futbolistas han trabajado duro para el partido de las leyendas, pero no entiendo la ecuación de que cuando el centenario era un desastre dependía del Valencia CF y ahora que mola mucho lo ha organizado únicamene Giner. ¿Seguro que los empleados del club no se han dejado el alma? ¿Qué problema hay en felicitar públicamente al Valencia CF y a la Asociación de Futbolistas?



Más opiniones de Carlos Bosch.