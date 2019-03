¿Quién utiliza el nombre de Fernando Giner en vano?

Demasiado tiempo hemos dedicado a Mijatovic o Mendieta y poco a tipos como Botubot o Castellanos, que han demostrado tenerle un cariño infinito al Valencia CF. La imagen de Manzanedo y Botubot llevando del brazo a Castellanos es estremecedora cuando conoces lo que hay detrás, cuando conoces que Castellanos padece una grave enfermedad. En ese momento, al ver sus ojos vidriosos, tienes que ser muy fuerte para que no se te ponga un nudo en la garganta. Ahí te das cuenta de quién quiere al Valencia CF de verdad...Honor.



Esto es información

Información: El Valencia CF vendió las entradas para el partido de las Leyendas. Lógico, porque nadie tiene las taquillas ni los sistemas a tal afecto. El Valencia CF hizo la publicidad a través sus redes sociales y de diferentes medios de comunicación. El Valencia CF entró en el convenio con la agencia que organizó el partido, pero ojo, solo organizó el partido. El Valencia CF organizó el resto de actos del partido, como la música, los fuegos artificiales o la presencia del actor Enrique Arce. Con la recaudación del partido hay que pagar los costes a la agencia, como pagar a la selección española de leyendas o por ejemplo el viaje de Mario Kempes. En ello hay que contar que la agencia ha de llevarse un beneficio por la organización, lógico también. La Asociación de Futbolistas cobra un porcentaje de la recaudación, que también es lógico porque se lo han currado y muy bien con Fernando Giner a la cabeza. El resto del dinero de la recaudación el Valencia CF lo va a destinar a una causa social benéfica. Los actos del lunes 18 marzo, los organizó el club y los pagó el club. Esto es información del propio Valencia CF y lo digo porque he visto que se dice que el club cobró el alquiler del estadio a la Asociación de Futbolistas y me han dicho que no es cierto. Si alguien, quien sea, tiene una información contraria, estaré encantado de escucharla. Demasiada gente hay interesada en crear una guerra entre el Valencia CF y la Asociación de Futbolistas que me temo no conviene a nadie y no lleva a ningún sitio. Por otra parte, los hay que utilizan a Giner para criticar al presidente del Valencia CF, que no digo que no haya que criticarlo cuando haga algo mal, pero que sean valientes y lo critiquen directamente y dejen en paz a Giner porque no le hacen ningún favor. El partido de las Leyendas fue genial y me da pena que ni de él disfrutemos días después. Esto último es mi opinión.



Más opiniones de Carlos Bosch.