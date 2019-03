Mi verdad sobre el caso Mendieta

Escucho una y otra vez las palabras de Mendieta en Radio Meseta explicando los motivos por los que no estuvo en el partido de las Leyendas y no sé si tirarme de los pelos o por el barranco. No sé si lo que pasa es que no sabe explicarse mejor o si realmente quiere decir lo que parece que dice. Me niego a creer que Mendieta le pida al Valencia CF que cambie el día del Centenario para poder ir porque no lo veo tan egocéntrico, pero luego dice que ha faltado planificación y me hace pensar que realmente tiene mala leche en lo que dice.

¿Planificación? El partido se juega cuando no hay competición liguera, y creo que es fácil de entender. Le avisaron en noviembre y él tenía un compromiso desde julio. Y antes de julio es complicado que se sepa la fecha del partido porque no se sabe ni el calendario de la Liga española. Pero si hablamos de planificación, ¿por qué no estuvo en los actos del 18 de marzo que hace 100 años que se sabe que iban a ser el 18 de marzo? ¿También faltó planificación? Luego añade que el club no le dio facilidades para estar el día 18 en la marcha cívica, y ¿qué quieren que les diga?, lo primero que pienso es que está diciendo que quería que le pagaran el billete... No digo que sean esas las 'pocas facilidades' que le dio el club, digo que lo parece. Y es tan profundo que parezca que no estuvo en la marcha cívica porque no le pagaron el billete que estaría bien que volviera a hablar en Radio Meseta para explicar la verdad. De todo, lo más curioso es que nadie del Valencia CF le ha recriminado que no estuviera, dicho de otra forma, sale a dar unas explicaciones que no le han pedido y eso se parece mucho a lo de 'excusatio non petita, accusatio manifesta', porque si para el día 24 tenía un contrato que no podía romper, pues no se hable más, tenía un contrato que no podía romper. Y un contrato es un compromiso que se debe cumplir.

Sé que hubo jugadores que renunciaron a ganar un buen dinero en otros sitos para estar en el partido de las Leyendas porque sí pudieron romper o el contrato, o simplemente porque no lo firmaron porque les propusieron 'el contrato' cuando ya se sabía la fecha del partido de las Leyendas, y ahí, optaron por estar en Mestalla. Dicho esto, y a sabiendas que me había prometido a mí mismo no chapotear en la resaca del partido de las Leyendas, cambio de opinión: la lona de Mestalla a Mendieta debe seguir ahí porque por encima de él mismo, está que ayudó a hacer un Valencia CF más grande. Fue un jugador fantástico y me quedo con eso. A ganar en Sevilla.