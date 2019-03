Sobre Gerard Piqué y las faltas de respeto

Y por fin llega el fin de semana y dejaré de hablar del partido de las Leyendas, que he sido el primero en decir que deberíamos aprender de él para cerrar las heridas del pasado y que bien haríamos en sacar lo positivo y aplaudir a los que fueron y olvidar a los que no, y después me he pasado la semana chapoteando entre el barro y la polémica. Ahora entenderán cuando les digo que hay veces que no me represento ni a mí mismo.



¿Quiero fútbol?

Superado por lo tanto todo lo bonito que nos dejó el partido de las Leyendas, llega el fútbol y cómo será la cosa que es la primera vez que termina un parón liguero por las selecciones internacionales y no termino de tener ganas de que regrese la competición y sus emociones. O mejor dicho, no sé si quiero salir de este bucle lleno de almíbar y felicidad en el que me encuentro porque me he dado cuenta de que me llena tanto, que no necesito levantarme y pensar que hoy juega el Valencia CF. Si ni siquiera echo de menos el placer de la victoria y los satisfactorios momentos que paso en el coche solo, de camino a casa pensando en nada y únicamente saboreando el momento. Entre eso y que he terminado por cogerle miedo a la posibilidad de no ganar en Sevilla porque nos dejaría nueve partidos de Liga para nada, hasta me da pena que terminen estas dos semanas llenas de emociones. Pero ya me ha dicho Vicente que soy un cansino y que la historia mola pero mola más ganar y que me centre definitivamente en el fútbol.



Piqué y Pedro Cortés

Sobre la entrevista de Gerard Piqué en el programa La Resistencia diré que no se discute el producto televisivo, es decir, teniendo en cuenta que es un programa de entretenimiento y teniendo en cuenta el tipo de programa que quiere hacer David Broncano, la entrevista fue excelente. Y además, conviene no olvidar que el programa está hecho en clave de humor y por lo tanto tener en cuenta que si queremos sacar conclusiones serias, estamos cometiendo un error de raíz y demostrando que no entendemos el programa en sí mismo. Cosa que por otra parte es absolutamente respetable, quiero decir que entiendo que haya gente que crea que el humor sí tiene límites. Pero no quiero hablar de humor ni del programa de David Broncano,quiero decir que sigo esperando que Piqué se disculpe públicamente por haber escupido, y por la espalda, a un presidente del Valencia CF. En definitiva, que en clave de humor lo pasé genial, pero como personaje, Piqué no me sirve más que para eso, para echarme una risas. Ahora pongamos la cosa al revés y pensemos que un jugador del Valencia CF escupe a un presidente del FC Barcelona cuando se da la espalda y empieza a reírse de él... Pues eso.

Más artículos de opinión de Carlos Bosch, aquí.