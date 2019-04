Había que ganar y se ganó. Y punto

Si me dicen después del empate ante el Getafe que el Valencia CF empezaría el mes de abril a tres puntos del equipo de Bordalás y empatado con el Sevilla -pero por delante por el tema del golaverage-, no lo habría creído pero así es el fútbol y así es esta Liga que se ha empeñado en darle una oportunidad tras otra al Valencia CF para jugar la Champions la temporada que viene. Pero no deberíamos caer en el error de quitarle valor a esta circunstancia y menos achacarlo a la suerte, porque no es justo. Como no es justo cuando Marcelino se empeña en atribuir a la suerte los problemas del equipo con el gol. A estas alturas de la temporada, todo, lo bueno y lo malo, tiene una explicación futbolística. Dicho esto, insisto en no caigamos en la injusticia de linchar al entrenador cuando hablaba de mala suerte y criticar también al entrenador cuando gana 0-1 en Sevilla diciendo que el Valencia CF ha ganado por suerte. No es coherente. El Valencia tiene buena suerte y mala suerte, pero también es un equipo que defiende bien y tiene problemas en la definición. Y repito, las dos cosas tienen una explicación futbolística que se puede resumir en que tiene mejores defensas que delanteros y sobre todo en que el entrenador es más defensivo que ofensivo y le encanta encerrarse atrás y salir a la contra cuando está por delante en el marcador. Eso, y que posiblemente sea más fácil ser defensa en el Valencia CF que delantero. Pero ser defensivo y contragolpear es una receta futbolística tan buena y digna como cualquier otra, de hecho, me atrevo a decir que a poco que Gameiro y Rodrigo hubieran estado acertados, el Valencia CF defensivo de Marcelino habría resuelto el partido sin los sufrimientos finales. Digo todo lo anterior porque por encima de los gustos hay datos que obligan a otorgarle crédito a este equipo que, por otra parte, pelea por estar en la Champions la temporada que viene, está en la final de Copa y en cuartos de final de la Europa League: En 2019 ha perdido dos partidos, uno en Copa ante el Getafe (1-0) y el primero que jugó de Liga ante el Alavés, es decir, en 2019 solo ha perdido un partido de Liga. Cierto que gana pocos pero de la misma manera que no es casual que le cueste ganar no es casual que a los rivales les cueste ganarle. Por otra parte, la gran conclusión a la que llego con esos datos es que el Valencia CF es un EQUIPO con las ideas claras, ideas defensivas, pero claras. PD: todo lo anterior sirve de poco porque el resumen del partido es que había que ganarlo y se ganó. No le doy más vueltas.



