Ahora solo importa ganar al Real Madrid

Lo malo de que el partido contra el Real Meseta sea entre semana es que apenas nos deja tiempo para saborear la victoria ante el Sevilla, y lo bueno es que a la Central Lechera, más conocida como el nacionalmadridismo, no le va a dar demasiado tiempo para la trampa y la desestabilización. Aunque el Real Meseta de Luca Zidane ya no se juegue nada, ellos trabajan siempre en pro de la causa florentiniana porque lo ordena el Señor Castor, por ello no descarto que mientras leen esto, el Marca o el Diario As, más conocidos como BORM -Boletines Oficiales del Real Meseta- digan que Zizou está enamorado de Rodrigo y que ha pedido a Gayà para la temporada que viene y que Reguilón podría entrar en la operación. Y como se ponga en marcha Roberto Goméz, ni te cuento, que con tal de contentar a quienes le conviene y todos sabemos a cambio de qué, el hombre es capaz de dejar a la altura del betún al mismísimo Alfredo Duro cuando se pone a hacer monadas en El Chiringuito -por lo visto a Pedrerol cada vez le hace menos gracia- o en las redes sociales. Alfredo, tienes que ir a clases de interpretación porque Tomás y el de la foto de Mou lloran y se enfadan mejor que tú. Volviendo a Robertito, que no se me pase recordar que hasta daba risa escuchar como pedía en Estudio Estadio que lo de Gayà y Gonalons era penalti, que ya se sabe que Roberto es amiguito del alma de Caparrós. ¡Por una comida mato! Pero si para algo ha de servirnos lo que va de temporada que sea para aprender que mejor haremos dosificando nuestras energías y centrándolas en lo meramente futbolístico porque la realidad es que SÍ SE PUEDE. Se puede aspirar al cuarto puesto que da derecho a jugar la Liga de Campeones y para ello es importante ganar el miércoles al Real Meseta. Y no hay ahora mismo nada más importante que ese partido. Aparquemos todo lo aparcable y llenemos Mestalla. Hagamos de él ese estadio que los rivales temen. Háganme caso, lo temen. Temen cuando Mestalla ruge porque gana partidos, porque saben que los echa para atrás y empina el campo. Y cuando el valencianismo y el Valencia CF van de la mano, son imparables. Ese ha de ser el objetivo ahora. PD: Noticia de última hora que llega desde agencias internacionales. Reunión urgente en la UEFA y la FIFA, se estudia de manera concienzuda la petición de Florentino Pérez para que le dejen jugar la temporada que vene con 16 futbolistas. Dice el hombre, con toda la razón del mundo, que con tantos fichajes, no le caben todos en el equipo.

Más opiniones de Carlos Bosch.