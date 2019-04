Ahora todos podemos ganar partidos

Lo que viene por delante es tanto y puede ser tan bonito, que deseo con toda mi alma que no caigamos en la tentación de discutir las próximas semanas ni siquiera por las entradas de Copa, y mira que el tema está dando de sí. He dicho infinidad de veces que si el mundo se divide entre parejistas y antiparejistas, me apunto a lo primero, aunque cuando no ha estado bien he sido muy crítico y posiblemente demasiado bruto, pero... ¿y qué? ¿qué más da? ¿Qué más da si Parejo ahora está a un nivel espectacular? ¿De qué nos sirve ahora salir con el pecho como un palomo a presumir de que por ejemplo yo jamás dudé de Marcelino o que nunca, pero nunca, he criticado a Garay por sus lesiones? O si siempre tuve fe en Rodrigo o si defendí a Diakhaby desde el primer día... ¿Acaso se trata de que nos den el carnet de mejor director deportivo del valencianismo?

Yo no quiero entender de fútbol, ¡yo quiero ganar!, Es la temporada del Centenario y el Valencia CF de Marcelino está a un punto de la Champions cuando faltan ocho partidos de Liga, está en la final de Copa y en cuartos de final de la Europa League ante un rival que no puede descuidarse en Liga porque a poco que lo haga se va a segunda división, y ahora más que nunca es el momento de olvidar diferencias y arrimar el hombro. ¡Todos! Hay que ayudar a este equipo porque con lo bueno y con lo malo, puede hacer historia esta temporada. A ver, que tengo 44 años y he visto algún partido de fútbol y también he visto jugar a Messi, pero viendo el espíritu de sacrificio de este equipo, me niego a pensar que no tenemos opciones de ganar la Copa.

Me he cansado de decir que el problema de este equipo no ha sido jamás la actitud, y que fueron los futbolistas quienes dieron un paso adelante porque quieren ganar la Copa, ahora, están demostrando que tienen hambre, y se merecen que sus aficionados crean ciegamente en ellos en este tramo final de la temporada. Se lo han ganado a pulso. La temporada ha sido dura y la afición ha tenido un comportamiento excelente porque hubo momentos en que optó por la paciencia y no por el cántico, y de las ganas de unos y la inteligencia de otros, ha saltado la chispa. Y cuando salta la chispa en Mestalla entre futbolistas y aficionados, el Valencia CF se convierte en un equipo temible. Y lo sabemos todos. Por eso, si tienes suerte te toca una entrada, enhorabuena, disfrútala y anima por todos. PD: Lo mejor del partido fue ver a Sergio Ramos en el punto de penalti con el balón en la mano y que luego el árbitro pitara fuera de juego...