No seamos más papistas que el propio Marcelino

Entrevista a Ezequiel Garay en la radio oficial del club, y entre otras muchas cosas, dice esto: «Hemos visto dos caras totalmente diferentes, sabemos cuál es la que tenemos que seguir, la cara que tenemos que dar y lo que no tenemos que hacer, un partido como el de Vallecas». Y esto otro: «Si nos lo creemos y jugamos como nosotros sabemos, es muy difícil que nos ganen». Saco a relucir estas palabras porque yo mismo dije hace unos días que lo que le faltó al Valencia CF en Vallecas fue intensidad, y que todo eso de que yo no me bajo del barco –o del carro- por una derrota me gustaba poco porque es resultadista. Y que yo soy el primero que se baja del barco –o del carro- si los futbolistas hacen en Villarreal o contra el Levante lo mismo que hicieron en Vallecas; no poner toda la intensidad. No salir al campo con la intención de correr tanto o más que el rival. El Valencia no le gana a nadie si no corre lo mismo o más que quien tiene enfrente y la exigencia de la camiseta no es ganar siempre o ganar títulos, es pelear. No hay más. Y digo esto para que no queramos ser más papistas que el Papa, los jugadores no lo dieron todo en Vallecas y ellos son los primeros que lo saben. Y están a tiempo de remediarlo, aunque ahora necesitamos suerte, porque la ocasión desperdiciada en Vallecas pasa factura en la clasificación. Aún así, creo que el fútbol nos va a dar otra oportunidad de asaltar los puestos de Champions en lo que queda de campeonato y espero que para entonces, los futbolistas se acuerden de estas palabras de Garay y de lo que no hicieron en Vallecas.



Lo de Manu Carreño

Por último, no me quiero olvidar de Manu Carreño, periodista de La Cadena Ser, que se atreve a decir de otros cosas que debería callar. La entrevista que le hizo al aficionado que deseó la muerte a Marcelino y a su mujer es, hablando claro, lamentable y patética. Sus intentos por querer hacer de aquello una historia humana de sufrimiento, derivaron en que por poco lo hace un mártir. Manu, cúrratelo un poco más, que pasas por los temas de puntilla y luego haces el ridículo. Si le dice todo eso al entrenador del Real Meseta, no sé yo si Carreño habría tenido ganas de blanquear al personaje. Para que te hagas una idea, querido Manu, en el Chiringuito de Pedrerol, ese que tú calificas de la televisión del Real Madrid, al tipo en cuestión, le hacen la pregunta que le tienen que hacer. Ese es tú nivel...



