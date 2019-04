Que nadie nos robe el derbi Valencia CF-Levante UD

Al entrenador del Levante UD le preguntaron en rueda de prensa por los cánticos de «a segunda, a segunda» de una parte de la grada de animación de Mestalla, pero no le preguntaron por los cánticos de una parte de los aficionados granotas hacia los valencianistas. Y lo mismo pasó con Marcelino. Una pregunta sí, pero la otra no. Es evidente que tiene que haber un límite, y tenemos el ejemplo reciente de los aficionados del Rayo Vallecano que superaron esa frontera deseando la muerte a Marcelino y a su mujer, pero he de decir que no me gusta este 'buenismo' que todo lo invade. No seré yo quien le diga a los aficionados si han de cantar una cosa u otra siempre y cuando esté dentro de lo que se puede entender por una rivalidad deportiva. Me parece que se hacen dramas donde no los hay, no digo con esto que me guste que se le cante a un equipo u otro lo de a segunda porque cuando se lo cantaron al Valencia CF me tocó bastante las narices, digo que se cometen excesos por demasiados sitios. Exceso de postureo y sobre todo exceso de información tendenciosa.

«A, segunda, a segunda» en el partido del Levante lo cantaron en Mestalla unos pocos y luego Tele 5, por poner solo un ejemplo, toma la parte por el todo y lo convierte en referencia principal de un derbi que en Madrid solo interesa si tiene picante, por ello no nombraron que Dani Parejo, capitán del Valencia CF, pidió que no lo cantaran. Alguno me dirá que si no lo hubieran cantado no lo habrían sacado y yo digo que si hicieran bien su trabajo, en Tele 5 digo, le darían al asunto la importancia muy relativa que tuvo. En líneas generales, en los derbis entre el Valencia CF y el Levante hay rivalidad deportiva y cero incidentes. Y así tiene que seguir siendo, pero en Madrid, un derbi entre el Valencia CF y el Levante UD sin incidentes no vende, por ello, elevan a categoría de noticia lo que fue anécdota. Si el Valencia o el Levante jugaron bien a fútbol les da absolutamente igual. Como si con la derrota el Levante queda en una situación complicada o si con la victoria los de Marcelino pelean con uñas y dientes por estar en la Champions. Pasan de eso. En mi opinión, si unos cuantos cantaron «Pepito, Pepito» en Mestalla, pues otros cuantos cantarán «Paquito, Paquito» en el Ciutat la temporada que viene, si es que los granotas mantienen la categoría. Y no se acaba el mundo ni el fútbol. Me gusta que los derbis tengan rivalidad y se celebren sin incidentes. Parejo pidió que no se cantara a segunda al Levante y hace unos años se burlaban de él en el Ciutat. Pues lo que es el fútbol de toda la vida.