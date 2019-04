Pedrerol y la condición del ladrón

Prometo que mientras escribo esto me tengo que contener, que yo lo que quiero es avisar a los jugadores del Valencia CF para que se acuerden de que perdieron en Vallecas por salir al partido relajados. Salieron pensando que ganaban fácil, y lo saben ellos mejor que yo. Hoy quería avisar de que no se fíen de los mensajes que emanan del Villarreal, porque cambios habrá en los dos equipos, y aunque los de Calleja se juegan demasiado el domingo ante el Leganés, a poco que el partido se les ponga de cara, irán a por él. Por eso, lo que tiene que hacer el Valencia CF es dejar bien claro desde el primer momento que no está pensando en las musarañas, y esa labor de mentalización depende del entrenador y de los capitanes. Pero claro, tengo que escribir del ejercicio periodístico más lamentable que he visto en mucho tiempo y que tiene como protagonista a Josep Pedrerol. El caso es que el FC Valors eliminó el martes por la noche al Manchester United de la Champions, algo que entraba dentro de lo previsible. Lo que no estaba previsto era que el Ajax reventara a la Juventus de Cristiano, que cuando no era de Cristiano sí llegaba a las finales de la Champions, por cierto. Y claro, Josep tenía el programa pensado para hablar de Cristiano y no del FC Valors, y a tal efecto envió a Turín a Edu Aguirre, ese periodista al que Josep sí permite que sea amigo de Cristiano a pesar de que él mismo criticaba duramente a Casillas porque tenía amigos periodistas. Cristiano sí puede porque lo dice él.

El asunto está en que empezó El Chiringuito y Josep se encontró con el FC Valors clasificado y con Cristiano eliminado, y como vio que el equipo de moda es el Ajax y que de ahí el Barça ha fichado a De Jong y quiere fichar a De Light y que eso tampoco le conviene porque solo se habla bien de los supuestos fichajes del Real Meseta -lo hizo cuando Hazard marcó un golazo hace poco-, pues tiró por la calle de en medio y no se le ocurrió mejor manera de manipular que poner una hipótesis capciosa y preñada de rabia y bilis: ¿Qué pasaría si el Barça y el Ajax llegan a la final de la Champions y hay tanda de penaltis? ¿Lo tirarían De Jong y De Light? Con ello insinúa que igual intentarían fallarlo para que ganara la Champions su futuro equipo, el Barça. Mientras, a su lado, el bufón de turno le seguía la estupidez. Era Roncero: «Tendrían que elegir entre su futuro o deberse a un club como el Ajax que bla, bla, bla...». Tomás y Josep, a ver si os enteráis, De Jong y De Light son deportistas y como tal intentarían meter el penalti. Todos no somos como vosotros.

