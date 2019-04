De nada sirve lamentarse, hay que seguir

En dos temporadas con Marcelino en el banquillo el Valencia ha jugado dos semifinales de Copa, una la ha superado, y tiene ahora una semifinal de Europa League. Sobra para decir que con él en el banquillo el conjunto de Mestalla se ha convertido en un equipo competitivo. No me valen argumentos del tipo que en esta temporada en el torneo del KO no ha jugado contra equipos poderosos porque muchas otras temporadas el Valencia CF ha caído contra equipos 'no poderosos'. Mi conclusión es que dada su fortaleza defensiva, el de Marcelino es un equipo temible y fiable en eliminatorias a doble partido, y que los males de la actual temporada en la Liga se deben a que desde la planificación no se ha logrado mejorar la delantera. A poco que se hubiera acertado ahí, creo que el Valencia CF tendría algunos puntos más que le permitirían no tener que afrontar los cinco partidos que quedan con la necesidad de ganarlos todos... o casi todos.



Mirar hacia adelante

La cara de Marcelino después de eliminar al Villarreal no era la del entrenador de un equipo que se ha clasificado para unas semifinales de una competición europea. Era la cara de un entrenador que sabía que había metido la pata al poner a Coquelin sin necesidad alguna. Una cosa es arriesgar porque tienes necesidad de ganar un partido -que en el fondo no es arriesgar porque alguien tiene que jugar-, y otra cosa asumir riesgos innecesarios, que es lo que hizo. La lesión de Kondogbia es un drama porque obliga al entrenador a tener que inventar constantemente pero de nada vale lamentarse a estas alturas. Las lesiones y las sanciones forman parte del juego y lo mejor es mirar adelante con ambición.



Sobre el Getafe-Sevilla

Y lo que hay delante es un partido ante el Betis que hay que ganar sí o sí. Después de perder en Vallecas el fútbol le ha dado otra oportunidad al Valencia CF de pelear por la cuarta plaza pero para aprovecharla tiene ganar y no fallar más. Respecto a qué prefiero que pase en el partido ante el Getafe y el Sevilla, y aunque da lo mismo porque mi opinión nada va a influir en el juego y el resultado, prefiero que pierda puntos el Sevilla, primero porque es quien ocupa la cuarta plaza en estos momentos y si no los pierde nada hay que hacer, y segundo porque lo considero un rival más peligroso que el Getafe, lo veo capaz de hacer más puntos en las jornadas que quedan. Imagino la última jornada y si el Sevilla depende de sí mismo, dudo que lo desaprovechara...



