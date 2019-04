Pues ya estamos otra vez en la pelea por la Liga de Campeones. Estaba convencido de que el fútbol le daría otra oportunidad al Valencia CF y ahí la tiene. Metió la pata en Vallecas pero se la ha ganado a pulso, la oportunidad, digo. No sé como acabara la temporada que, obviamente, puede ser histórica, pero sí sé que ya no será un fracaso. Iba camino de ello pero ya no lo puede ser. No es un fracaso cuando haces todo lo que puedes, cuando peleas en un porcentaje alto de los partidos. Es otra cosa. El adjetivo definitivo lo elegiremos al final, cuando se hacen los balances, pero de este equipo no se va a poder decir que ha fracasado aunque no termina cuarto ni gane la Copa ni la Europa League. Será otra cosa, pero no fracaso. Por otra parte, la final de Copa hay que jugarla. Pero eso será más adelante, ahora no queda más remedio que pensar en el siguiente partido. El Valencia CF visita el Wanda Metropolitano para jugar ante el Atlético de Madrid y el Getafe recibe al Real Meseta. Es evidente que no va a ser fácil, pero a este equipo se le puede aplicar aquello de es muy difícil vencer a quien no se rinde. De todo, me queda la certeza de que los futbolistas han aprendido la lección del partido ante el Rayo Vallecano. Si este equipo no corre lo mismo o más que el rival, puede perder ante cualquiera.



Lo de Guedes

No puede dejar de pensar en la mala suerte que ha tenido este equipo con las lesiones. Con esta de Kondogbia que comenzaba a mostrar trazos del jugador que fue la temporada pasada, y sobre todo con la de Guedes. Haber perdido a este futbolista durante gran parte del campeonato tiene que penalizar necesariamente. ¿Le penalizaría al Barça no tener a Messi? Pues eso.



Rodrigo y el equipo

El Valencia CF con Rodrigo cambia y normalmente a mejor. Fue entrar tras la lesión de Cheryshev y darle continuidad al juego ofensivo, lo que permitió al equipo salir de la cueva donde el Betis lo empezaba a meter a base de empeño y pases rápidos. Pero ya son demasiadas veces que Rodrigo sale en la foto enfadado porque no le pasan la pelota mientras un compañero mete gol. En la selección no le veo enfadarse por esas cosas... Lo que sea que tenga que lograr el Valencia CF esta temporada, no lo puede lograr sin él. El equipo le necesita y lo que tiene que hacer es tratar de enfadarse menos y aprender a canalizar esa rabia de otra manera.



