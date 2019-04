¿Lo de Kang in es un adiós o un hasta luego?

Si por culpa de una lesión Cheryshev no va a jugar en lo que queda de temporada y el Valencia CF, teniendo la posibilidad, no reclama a Kang In que está con la selección de Corea Sub'20, ¿qué mensaje le está dando el club al canterano? Lo diré de otra manera, si el entrenador tampoco lo considera útil ahora, ¿qué nos hace pensar que lo considerará útil la temporada que viene? Lo digo sinceramente, espero que lo de Kang in en Corea sea un hasta luego y no un adiós, porque el mensaje que envía el entrenador al jugador es como para que en verano esté dispuesto a escuchar cualquier oferta. Y lo normal es que lleguen.



Rodrigo y Jonas

A Rodrigo le he criticado más que le he aplaudido. Y en privado, los que me conocen bien, saben que le he criticado mucho más de lo que le he aplaudido. Y si no he hecho públicas algunas de esas críticas es porque hace tiempo que aprendí a que mis fobias como persona o aficionado no pasen al ámbito profesional porque creo que me hace peor periodista -si es que eso es posible-. Quiero decir que trato de no convertir en noticias mis manías y medir a cada cual por lo que hace o por lo que dice. Seré claro, si el mundo se divide entre 'rodroguistas' y 'no rodriguista', me apunto a los 'no rodriguistas' por más que le reconozco valores imprescindibles para ser buen futbolista, que lo es. Por no hablar de que ha tenido gestos que hacen de él un tipo diferente, como ponerse la peluca de Jaume Ortí, sin ir más lejos. Se le valoran esas cosas como debe ser, pero como yo lo veo, el delantero estrella del Valencia CF no puede llevar cinco goles en Liga y once en toda la temporada. Dicho lo cual, eso es una cosa y otra que nos convirtamos en el novio de la muerte, o de Pedrerol. Quiero decir que las cosas hay que decirlas y dichas están, básicamente es que Rodrigo tiene que ponerse las pilas y quitarse de encima esa especie de 'síndrome de Jonas' que parece haberse apoderado de él. Cuando hablo de Jonas me refiero al delantero brasileño que tuvo el Valencia CF, que fue un excelente futbolista al que le faltó motor para romper a crack y al que le sobró pensar que el mundo estaba en su contra. Y eso es lo que parece afectar a Rodrigo, cree que todo gira en su contra y no es así. Y yo que no soy 'rodriguista' me atrevo a decir que mejor haremos en cerrar filas y enterrar debates, hoy digo lo mismo que dije hace semanas con Parejo, yo no quiero entender de fútbol y que me den el carnet de periodista que más sabe de fútbol, yo lo que quiero es ganar, y para ganar necesitamos a Rodrigo. Él tiene que cambiar, pero si cambiamos un poco nosotros tampoco pasa nada. Hay mucho en juego por delante.



Más opiniones de Carlos Bosch.