El Betis y las bromas

Cinco partidos quedan para que termine LaLiga y a poco que miras los calendarios de Valencia CF y Getafe, te das cuenta de lo importante que es esta jornada y del error que se cometió en Vallecas. Ya he escrito varias veces que lo mejor que se puede hacer es asumirlo –hablo del partido ante el Rayo- y tirar para adelante, pero me cuesta. Los rivales que tienen los dos equipos en las cuatro últimas jornadas son similares y están en parecidas condiciones por lo que quien salga por delante en esta jornada tendrá mucho ganado, no todo, pero sí mucho. La derrota en Vallecas obliga al Valencia a no poder dejarse puntos en el Wanda Metropolitano, pero dependiendo de lo que pase entre el Getafe y el Real Madrid, el empate puede ser bueno. Eso sí, a poco que los de Bordalás obliguen al Real Madrid a sufrir, empezarán a ganar el partido. No veo a los de Zidane con ganas de subir el Tourmalet para tener que ganar tres puntos que no les sirven para nada.



¿Hay caso Kang in?

Posiblemente no sea momento para este debate pero está de actualidad y me limito a dar mi opinión. Potencialmente Kang in Lee es un jugador TOP. Después lo mismo no pasa de ser uno más en la élite, pero ahora mismo, cualquiera que haga una lista de las futuras estrellas del fútbol europeo, mete al jugador valencianista en ella. Y eso se paga. Tener un crack en potencia es caro y no está al alcance de cualquier equipo. El scouting -la búsqueda de jóvenes talentos- se está especializando y explotando tanto, que es muy complicado que jugadores que son 'potencialmente TOP', lleguen al primer equipo en clubes como el Eibar, Getafe, Albacete o Lugo, y lo digo con todo el respeto y con el único ánimo de que se me entienda.

La búsqueda de los cracks del futuro hace que los clubes apuesten y se lleven a los 'Kang in' cuando tienen edad cadete o infantil. Le pasa al Valencia CF y les pasa en mayor medida a clubes de menor entidad. Si el Valencia CF ha podido mantener a Kang in, Soler, Gayà o Lato, es porque sin tener la capacidad de llegar a igualar o mejorar económicamente las ofertas que les han llegado siendo infantiles, cadetes y juveniles, sí es capaz de ofrecer una buena cantidad de dinero combinada con una oferta deportiva interesante. Otros clubes ofrecen mucho dinero porque lo tienen, pero las armas del Valencia CF son una buena oferta económica y viabilidad para llegar al primer equipo. En otras palabras, formación. Así es como ha logrado formar a futbolistas del nivel de Albelda, Albiol, Silva, Jordi Alba, Bernat, Alcácer, Carlos Soler o Gayà. ¿Por qué digo esto? Porque no sé hasta qué punto la apuesta combinada -económica y deportiva- del Valencia CF con Kang in Lee es correcta. Dudo de la oferta deportiva del Valencia para el coreano la temporada que viene. Sé perfectamente que el Valencia CF está por encima de Kang in y no estoy insinuando que el coreano se vaya a ir, simplemente veo algo que no me encaja y lo digo. Si fuese por dinero, hace mucho tiempo que Kang in ya no estaría en el Valencia CF. Siendo juvenil muchos equipos podían pagarle más pero no le ofrecían proyección deportiva. El coreano ya es futbolista del primer equipo, ya no se le puede tratar como un canterano, pero tiene que seguir viendo que se cuenta con él. No puede ser titular pero tiene que caber en la plantilla, y el mensaje que envía ahora el Valencia CF es que no es útil al equipo. ¿Vendrá alguien a pagar 80 millones de euros? Diría rotundamente que NO, pero o el Valencia CF tiene las ideas claras con él, o este verano habrá caso Kang in.



La peor afición

Y aquí estoy, esperando a que alguien diga de la afición del Real Madrid, por pitar a Bale, las mismas gilipolleces que se han dicho de la afición del Valencia CF por pitar en Mestalla. El equipo blanco ha ganado cuatro de las últimas cinco Champions y las tres últimas de manera consecutiva, pero no dicen eso de «no saben lo que quieren». ¿Pues qué van a querer? Un equipo que se entregue y que no salga a pasearse. Y esperando estoy también a que se diga de la afición del Betis por cantarle a Setién «Quique vete ya» las mismas gilipolleces que se dicen de la afición del Valencia CF. Pero no, con la del Betis también callan. Con los valencianistas son más atrevidos. Por otra parte, que alguien le diga al que lleva las redes sociales del Betis que se calme un poco, el otro día le pegó un palo al Valencia CF por hacer una broma. ¿Qué pasa, que aquí solo puede hacer bromas Joaquín? Hay veces que tocar tragar...