Me acuerdo más que nunca de Vallecas

Pues nada, toca animar al Real Meseta contra el Getafe. En algún sitio del firmamento hay un ángel malo que me pasa facturas del pasado pero estoy dispuesto a todo. Voy a muerte con el equipo de Luca Zidane porque si el Getafe gana, me temo que las opciones por ser cuarto se esfuman y habrá que fiarlo todo a ganar la Europa League para estar la temporada que viene en la Liga de Campeones. El fútbol tiene estas cosas, así que allá voy: «De las glorias deportivas que campean por España va el Madrid con su bandera limpia y blanca que no empaña». (Por Dios, qué duro es esto. Jugadores y entrenador del Valencia CF, si no nos metemos en Champions no sé si os lo podré perdonar). En cuanto al partido, hizo falta que marcara Morata para que el Valencia CF entrara en el partido. Fue recibir el gol en contra y dejar de llegar tarde a cada balón para apoderarse de él y ser mejor que el Atlético. Cierto que a ello contribuyó que los rojiblancos si se ponen por delante te entregan la pelota porque con el marcador a favor están tan agustito esperando atrás.

Si el primer tiempo dura diez minutos más, lo mismo hasta lo termina ganando el equipo de Marcelino. En la segunda volvió el Valencia CF a salir dormido pero el Atlético ya no se fió. Empató con el gol de Parejo pero una genialidad de Correa, otra vez, echó todo el trabajo por tierra. Y es buen concepto ese de 'echar todo el trabajo por tierra'. Tan bueno, que deberían tomar buena nota los jugadores del Valencia CF. Si algún partido estaba permitido perder era este, el del Wanda. No el de Vallecas, y perdieron ante el Rayo porque llegaban con el record histórico del club de partidos consecutivos sin perder y salieron pensando que todo estaba hecho.

¡Como si hubieran ganado algo o como si tuvieran derecho a relajarse! Ese partido, y no el del Wanda, es el que penaliza ahora. La Liga le dio una segunda oportunidad al Valencia CF y la desaprovecha por no salir a morder ante el Rayo. Puede que sea más pesado con el partido de Vallecas que con el tema de Kang in, pero sé que los jugadores son plenamente conscientes de que se relajaron. En cuanto a Kang In, diré que Sobrino jugó en banda. Pues eso, que se vaya a jugar el Mundial Sub'20 con su selección.

Por otra parte, ya es curioso que al Valencia CF termine faltándole algo de gasolina -lógico por otra parte porque son muchos partidos acumulados, algo que no se puede decir del rival- y su entrenador solo haga un cambio. PD: ¿Les he contado alguna vez lo bien que me caen Roncero y Pedrerol? Y Florentino, ¡qué gran persona!