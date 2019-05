Marcelino, la experiencia y las remontadas

Me gusta bien poco que entre otras muchas cosas, el entrenador del Valencia CF deslice tras perder 3-1 ante el Arsenal en una semifinal europea que tal vez no tenga jugadores acostumbrados a jugar partidos de ese nivel y que con la costumbre se adquiere el hábito de no cometer errores como el gol encajado en los minutos finales porque hasta ese instante, el resultado era francamente bueno. Me gusta bien poco por muchas cosas y porque ya lo ha insinuado demasiadas veces, y me chirría al pensar que en unos días vamos a pedir a los aficionados que para el partido de vuelta hagan de Mestalla una caldera y animen hasta la extenuación a los futbolistas, pero el primero que los señala como responsables del mal resultado es su entrenador. Y también me gusta bien poco porque tiene respuestas lógicas y casi matemáticas que dejan a Marcelino en la frontera entre el simple y el que se quita de la foto cuando la foto no le conviene.

Y no es momento de aparentar ser uno u otro. Si acaso, era el momento de hacer lo que hizo Pizzi en cuanto su equipo perdió ante el Basilea. El Lagarto utilizó esa misma rueda de prensa para empezar la remontada, para ser él el primero en creer en ella, para que después creyeran sus futbolistas y por último la afición. Marcelino, en cambio, señaló a los suyos. Error estratégico de bulto aunque nos van a sobrar días para convencernos los unos a otros. ¡Somos traqueros! Sé perfectamente que Marcelino también dijo aquello de ¿por qué no vamos a hacer nosotros un resultado similar?, pero qué quieren que les diga, creo que lo otro, lo de que hay que jugar muchos partidos de este nivel para bla bla bla, se lo debería haber ahorrado. Los futbolistas lo saben perfectamente, no hace falta que él lo diga en público tantas veces. Uno repasa ambas ruedas de prensa y llega a la conclusión de que Pizzi no intentó salir de la foto y sobre todo dijo que al remontada era posible porque él era el primer convencido. Tal vez Marcelino no tenga ese don€ Hablo del don de convencer con la palabra.



Las matemáticas

Pero hay más cosas por las que no me gustó esa frase. Decía unas líneas atrás que tiene respuestas lógicas y casi matemáticas y ahí va la primera. Dice el entrenador del Valencia CF que tal vez no tenga jugadores para jugar partidos de ese nivel y por lo tanto me siento legitimado para preguntarme si el entrenador del Valencia CF está acostumbrado o preparado para afrontar partidos de ese nivel. Ya ven, la ecuación es sencilla. Matemática. Sigo con las matemáticas. Entonces, ¿tienen el Eibar y el Rayo jugadores más acostumbrados a jugar partidos del nivel del que jugaron hace unas semanas ante el Valencia CF y ganaron? Y sigo. El Valencia CF de Rafa Benítez le ganó dos Ligas a un equipo que se llama Real Madrid y tenía futbolistas como Zidane, Raúl, Roberto Carlos, Ronaldo, Hierro, Míchel Salgado, Casillas, Makelele o Luis Figo. ¡Casi nada! ¿Y qué demonios hace el Ajax ganando en la Cueva de Alí Babá al Real Meseta y a la Juventus de Cristiano Ronaldo en Turín? ¿Están acostumbrados esos futbolistas a jugar ese tipo de partidos? No quiero rozar la demagogia porque sé perfectamente que Rafa Benítez tenía una plantilla muy superior a la que tiene Marcelino, de la misma manera que Marcelino no ha demostrado en su carrera lo que sí ha demostrado Rafa Benítez, lo que trato de decir es que si eso de los jugadores de nivel para jugar ese tipo de partidos fuese verdad verdadera y absoluta, siempre ganarían los mismos porque los que no los han jugado, por inexpertos, los perderían siempre. El Arsenal tiene mejores delanteros que el Valencia CF pero marcaron goles porque el Valencia CF cometió errores. Esa es la realidad.

Pensaba hace unos días -y lo pienso hoy- que no es momento para lamentos ni tampoco para presumir con el pecho hinchado como un palomo porque yo ya dije hace no sé cuánto que con esta plantilla y con este entrenador bla, bla, bla€ Lo digo con respeto, pero me he cansado de intentar convencer a la gente de que sé de fútbol, porque seguramente no entienda ni papa del asunto. Me he cansado de intentar imponer mis ideas porque tener la razón es un aburrimiento y una pesadez insoportable, por eso también me gusta poco que intenten convencerme. Aquí cada uno opina lo que le da la gana y bien que hacemos todos, pero el tema no está en llegar al punto de dilucidar quién sabe más y darle el diploma, el tema es que para lo que queda, prefiero esperar a que termine todo porque la temporada todavía puede finalizar de una forma excelente, por más que me sigue costando escribirlo hoy. Sí, admito que es una de esas ocasiones en que trato de convencerme a mí mismo porque sigo abrumado por la derrota, pero no veo otro camino que esperar y animar mientras esperamos a que pase lo que tenga que pasar. Este equipo se estrelló en Londres ante el Arsenal de Emery por las decisiones de su entrenador y porque no fue lo suficientemente intenso, más claro no lo puedo decir, pero todo el mundo merece una segunda, tercera y hasta cuarta oportunidad. Y todos sabemos que se la vamos a dar. Si no hoy, mañana, el miércoles o el jueves, que será el día de la frase que me dijo Sara Márquez sobre el Valencia CF: «Si nosotros, los que más lo queremos, lo abandonamos, ¿qué será de él?». Pues eso, hay que levantarse. No queda otra.

PD: Me llamó mucho la atención que después de la derrota con el Arsenal Rodrigo saliera en sala de prensa y no se mojara, que se limitara a pasar la cabra hasta la siguiente pregunta, a enumerar tópico tras tópico al más puro estilo Dani Parejo. Y me llamó la atención porque no suele ser así. Rodrigo es de los que hace autocrítica y de los que pone el palo en el hormiguero sin miedo. Luego lo entendí todo. Le preguntaron por las palabras de Marcelino y la falta de experiencia de los futbolistas y dijo «es su opinión». Futbolistas del Valencia CF, si es menester, no lo hagan por el entrenador, háganlo por los aficionados y por ustedes mismos. Crean en la remontada.