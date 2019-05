Confianza, justo lo que necesitábamos

Vaya hombre! El Valencia CF y gana en Huesca y el Getafe todavía va a tener que pelear para estar en la Liga de Campeones la temporada que viene... Otra vez el equipo de Mestalla fastidiándoles la fiesta a los medios nacionales con sede en Madrid que vienen a ser los mismos que practican y fomentan el nacionalmadridismo, porque se les ve entusiasmados con la posibilidad de que el Getafe juegue la Liga de Campeones. Pues lo siento amigos, vais a tener que esperar porque este equipo parece que peleará hasta el final.



Competitivo sí, pero...

Miren si me tiene trastornado este Valencia CF, que con 0-3 no estaba nada tranquilo. La superioridad valencianista era más que evidente, pero temía un gol del Huesca y que se complicara la victoria. Y si lo piensas, es la peor crítica que se le puede hacer a este equipo, es decir, ya no me fío de él. Es competitivo, porque un equipo que llega hasta tan lejos en tres competiciones ha de ser considerado 'competitivo', pero ya no es fiable. Otra cosa son las causas que hacen que se pierda la confianza en él, pero la realidad es que desde las derrotas en Vallecas y ante el Eibar, me espero cualquier cosa. Por eso mismo creo que la victoria en Huesca deja dos ideas a tener en cuenta para el futuro. La primera es que el equipo ha reaccionado después del partido ante el Arsenal y lo chafado que nos dejó a todos aquella derrota, incluidos a ellos, a los futbolistas. Quiero decir que al equipo le pedíamos una respuesta y ha respondido. Cierto que se le puso muy de cara todo con el tempranero gol de Wass, pero lo que cuenta ya a estas alturas de temporada es que sumó los tres puntos, y sobre todo, que salió al terreno de juego a jugar con humildad, que es lo que hay que pedirle a este equipo. La segunda idea que me deja la victoria en El Alcoraz es que sirve para llenar la cantimplora de la confianza, y a los futbolistas les va a venir bien pensando en el partido ante el Arsenal. El Valencia salió a ganar un partido que tenía que ganar. No se puede remontar si no tienes confianza, y no teníamos mucha antes de que comenzara el partido. Y con la cantimplora de la confianza afrontamos la semana de la ReAmuntada, en la que repetiré hasta la saciedad aquello de «si nosotros, los que más lo queremos, lo abandonamos, ¿qué será de él?». Hay que ir a Mestalla el jueves con el ánimo de pelear por estar en una final. Eso no pasa todas las temporadas. Y ya se sabe, cuando en Mestalla salta la chispa...todo puede pasar.



